La alcaldesa de Jerez y el alcalde de San Isidro del Guadalete se comprometen a trabajar juntos "codo con codo"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de San Isidro del Guadalete donde ha sido recibida por el alcalde de la ELA jerezana, Manuel Sánchez Pérez, y los miembros de la junta vecinal, con quien se ha comprometido a trabajar "codo con codo".

En una nota, la alcaldesa ha subrayado que esta visita tiene un objetivo y es que "la zona rural, las entidades locales autónomas y la barriadas rurales se sientan siempre respetados". "Para Jerez es importante que estemos unidos, que no solo crezca el casco urbano, sino también la zona rural. Creo que este objetivo, poco a poco, lo vamos consiguiendo", ha afirmado.

María José García-Pelayo ha iniciado la visita en la casa consistorial de San Isidro y ha expresado en el libro de honor el "deseo de colaboración y amistad entre los dos ayuntamientos".

"Hoy hemos querido acercar la capitalidad cultural a San Isidro con un mensaje", ha señalado la alcaldesa, que ha pedido que San Isidro presente proyectos para integrarlos a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y que aparezca en el documento que se va a trasladar a Europa".

María José García-Pelayo ha asegurado que las ELA han visto crecer su autonomía local. "Se ha dado un salto importante en el reconocimiento de la autonomía local con el hecho de que la Junta de Andalucía os transfiera directamente los fondos de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica)", ha manifestado a alcaldesa que ha señalado que esto da tranquilidad para los proyectos. "El Ayuntamiento ayuda en lo que podemos, también la Diputación y la Junta de Andalucía", ha recalcado.

Respeto a la colaboración municipal, la alcaldesa ha recordado las obras de mejora del CEIP de la Arboleda, los trabajos de la piscina y "todo lo que tiene que ver con el entorno".

Por su parte, el alcalde, Manuel Sánchez, ha reconocido la colaboración que existe entre ambas administraciones. "Vamos a aprovechar esta visita para trabajar juntos, codo con codo", ma manifestado Sánchez, que ha añadido que "ahora hay una fluidez diaria en la comunicación".