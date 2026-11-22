Archivo - La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Belén de la Cuadra. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha formalizado, mediante la firma de la escritura por parte de la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, la compraventa de la parcela de titularidad municipal situada en el entorno de la calle Pizarro destinada a la promoción de un mínimo de 53 viviendas protegidas.

Con este trámite, se materializa la transmisión de estos terrenos a la empresa adjudicataria, Realizaciones Humanas y Técnicas de Arquitectura S.L., por un importe de 1.879.528,09 euros, IVA incluido.

Esta operación, tal y como ha señalado la responsable municipal, supone un paso importante en la estrategia que viene desarrollando el Gobierno municipal para facilitar la construcción de viviendas a precios asequibles mediante la movilización de suelo público y la colaboración con el sector privado.

"El objetivo es favorecer la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales que contribuyan a ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias jerezanas", ha indicado.

Asimismo, Belén de la Cuadra ha subrayado la importancia de esta venta, que va a permitir la transformación de suelo finalista en oportunidades reales para el desarrollo de vivienda protegida, favoreciendo así la implantación de nuevas inversiones residenciales y el impulso a proyectos que den respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudad.

Tal y como ha recordado, uno de los aspectos más destacados de esta operación, es la mejora económica incorporada por la empresa adjudicataria, que ha ofertado una rebaja del 4% sobre el precio máximo legal de venta de las viviendas, el cual se reducirá adicionalmente en ese porcentaje respecto al límite establecido en los pliegos, una condición que contribuye a reforzar el carácter asequible de la futura promoción.

Los terrenos en cuestión se encuentran incluidos en el Área de Reforma Interior ARI F-16 Pizarro y proceden de la agrupación de las fincas 2A y 2B contempladas en el correspondiente proyecto de reparcelación.

La parcela dispone de 1.661,98 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad total de 5.961 metros cuadrados, características que permiten desarrollar una promoción residencial de al menos 53 viviendas protegidas, de las cuales, el 28,21% se destinarán a régimen especial.