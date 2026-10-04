El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba un nuevo proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de San Telmo

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a las instalaciones deportivas municipales de San Telmo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado las obras de ejecución del cerramiento de las instalaciones deportivas de San Telmo, en la Zona Sur, que contempla la ejecución de un nuevo tramo de cerramiento de la parcela frente a la Avenida de la Libertad. Esta actuación permitirá dar continuidad al cerramiento existente, ejecutado en 2015, mediante la construcción de 55,61 metros lineales de nuevo vallado, completando así las intervenciones que el Gobierno municipal viene desarrollando para mejorar progresivamente este complejo deportivo.

El proyecto contempla, en primer lugar, el desmontaje de las mallas y elementos metálicos existentes, así como la preparación del terreno mediante el desbroce y limpieza de la franja en la que se desarrollarán los trabajos. Posteriormente, el Consistorio ha explicado en una nota de prensa que se realizarán las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación, consistente en un zuncho armado de 40 por 40 centímetros. Sobre esta cimentación se instalará el nuevo vallado prefabricado, formado por un zócalo de hormigón prefabricado y tubos empotrados, dando continuidad al cerramiento actual de las instalaciones.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha destacado que este nuevo proyecto "supone continuar avanzando en la mejora integral de unas instalaciones deportivas que tienen una importante actividad diaria y que prestan servicio tanto a los clubes como a numerosos usuarios de la Zona Sur". Asimismo, ha señalado que "después de la renovación realizada en el campo de fútbol y en otros espacios del complejo, seguimos actuando para mejorar progresivamente las condiciones de seguridad, conservación y funcionalidad de San Telmo".

En este sentido, ha recordado que esta nueva intervención se suma a las importantes mejoras ejecutadas recientemente por el Ayuntamiento en este espacio deportivo, que registra una afluencia de alrededor de 600 personas durante la semana, cifra que se incrementa los sábados y domingos con la celebración de partidos y otras actividades deportivas.

En concreto, ha hecho referencia a la inversión de 266.911,37 euros que incluyó la sustitución de la base elástica y del pavimento de césped artificial, la renovación del mobiliario deportivo y las rejillas de drenaje, así como la adecuación de los accesos y la incorporación de señalética accesible e inclusiva. Las mejoras también abarcaron la renovación de porterías y otros elementos deportivos, la colocación de barandillas de doble pasamanos, nueva pavimentación, el arreglo y pintado de los vestuarios y la instalación de aparcabicis.

Con la aprobación de este nuevo cerramiento, el Ayuntamiento da continuidad al proceso de renovación de unas instalaciones utilizadas por el Juventud Jerez Industrial, Afición Xerecista y Xerez Féminas, además de acoger programas de deporte social con Alma de África y Fundación Alalá.

También en materia deportiva, cabe destacar la contratación de las obras de reposición del sistema de riego del terreno de juego del Estadio Pedro S. Garrido (antiguo Campo de la Juventud), que van dirigidas a mejorar el mantenimiento del césped y minimizar el consumo hídrico de estas instalaciones.

El proyecto comprende la sustitución del actual riego hidráulico por un sistema eléctrico de control satelital, que permitirá una gestión más eficiente en cuanto a recursos de mantenimiento y del gasto de personal, y un mayor ahorro de agua. Asimismo, la intervención permitirá una mayor calidad y uniformidad de riego, que podrá ser programado para que funcione en las horas más adecuadas, reduciendo averías e incidencias en aspersores y circuitos, así como desequilibrios entre sectores, lo que redundará en una notable mejora del estado del césped.