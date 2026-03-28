El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) informa del período de consulta del censo electoral para las elecciones autonómicas

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha informado este sábado a la ciudadanía sobre el período de consulta y reclamación del censo electoral con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para el domingo, 17 de mayo de 2026.

De esta manera, el censo electoral vigente estará disponible para su revisión del 30 de marzo al 6 de abril de 2026, ambos inclusive. Según ha informado el consistorio jerezano en una nota, los ciudadanos que dispongan de certificado digital podrán consultar sus datos en la página web del INE (Oficina del Censo Electoral): https://sede.ine.gob.es/tramite/censo_electoral/.

Al mismo tiempo, las personas que opten por realizar esta consulta de manera presencial podrán hacerlo en el Servicio de Información Censal en la Oficina de Atención al Ciudadano situado en la calle Consistorio (1ª planta) en el siguiente horario. El lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo, miércoles 1 abril y lunes 6 de abril, estarán los turnos de mañana, de 09,00 a 14,00 horas, y por la tarde de 16,00 a 19,00 horas.

Por otro lado, también se podrá acudir los días jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, en los turnos de mañana (10,00 a 13,30 horas). Además, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se indica que durante las tardes y el fin de semana (sábado y domingo), el acceso se realizará exclusivamente por la puerta principal del Ayuntamiento.

