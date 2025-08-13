Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ultima la reapertura del Mercado de Federico Mayo con ocho puestos adjudicados

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) está ultimando la reapertura del Mercado Federico Mayo, que se inaugurará oficialmente el próximo 23 de septiembre, y para el que ya se han adjudicado ocho puestos de los 12 disponibles.

En una nota, ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación mediante concesión administrativa del puesto número 11-11 bis, destinado a pescadería, con lo que ya son ocho las instalaciones adjudicadas, quedando únicamente cuatro disponibles.

En ese sentido, la delegada de Comercio, Nela García, ha adelantado que ya se está iniciando la tramitación de un nuevo puesto, una operación que se espera que pueda culminar en este mes de agosto para que esté operativo cuando se lleve a cabo la reapertura del mercado, ampliando así la oferta comercial de la zona y de toda ciudad.

"A lo largo de este mes estamos ultimando todos los preparativos para que pueda entrar en funcionamiento en septiembre", ha señalado la responsable municipal.

La recuperación de este equipamiento ha sido una de las prioridades del gobierno municipal en este mandato y en opinión de Nela García responde "a nuestro compromiso con los comerciantes y vecinos de la barriada de facilitar los recursos necesarios para impulsar la actividad económica en la zona".

En este sentido, la delegada municipal ha recordado las inversiones realizadas por el gobierno local para llevar a cabo la remodelación integral de estas instalaciones, que tuvo lugar el pasado año, resaltando la reciente inauguración de los murales decorativos que pueden contemplarse en la fachada que da a la calle Pedro Sepúlveda, que son obra de los artistas jerezanos Juan Aguilar y Luis Márquez contando con la participación de alumnos del CEIP Federico Mayo.

Hasta la fecha se han adjudicado para el Mercado de Federico Mayo dos fruterías, una carnicería, un ultramarino, una panadería, un bar y dos pescaderías, contando esta última.