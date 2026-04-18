Ayuntamiento de Jerez recibe un reconocimiento de Madre Coraje en una jornada de recuerdo a Antonio Gómez

Convivencia Anual en la Fundación Madre Coraje, con la asistencia de la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la Convivencia Anual que celebra la Fundación Madre Coraje y en la que han participado voluntarios de toda Andalucía. Al acto, en el que se ha tenido un especial recuerdo para la figura de su fundador, Antonio Gómez, fallecido en noviembre del año pasado, ha asistido también la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero.

Tal y como ha detallado el Consistorio jerezano en una nota, en el transcurso de la Convivencia se han entregado distinciones a empresas, colectivos e instituciones colaboradoras de la Fundación. El Ayuntamiento de Jerez ha sido una de las entidades reconocidas.

Asimismo, la alcaldesa, que ha recogido la distinción, ha dado las gracias a la Fundación y ha recordado que Madre Coraje es una entidad nacida en Jerez y construida durante décadas "a base de compromiso, organización y esperanza".

"Por eso es un honor estar presente en este acto y recibir este reconocimiento con un tan fuerte valor humano y cívico. Las asociaciones como la vuestra son una fuerza cívica imprescindible. Son la prueba de que una sociedad avanza mejor cuando se organiza para cuidar, acompañar, educar y transformar", ha afirmado.

Al hilo, García-Pelayo también ha concretado que Madre Coraje trabaja desde hace más de 30 años promoviendo la solidaridad, la educación y la cooperación internacional, impulsando proyectos en distintos países como Perú y Mozambique. Y que actualmente cuenta con una base social formada por más de 1.100 voluntarios, más de 1.700 personas socias y 89 profesionales, con diez delegaciones en España.

En esta línea, la regidora ha precisado con "enorme emoción" al fundador y presidente honorífico, Antonio Gómez, porque "hay legados que siguen trabajando incluso cuando quien los sembró ya no está físicamente. Madre Coraje nació de una convicción y sigue creciendo con la misma visión. Desde el Gobierno Municipal queremos trasladar que la solidaridad forma parte del proyecto de ciudad y de nuestra manera de entender el servicio público".

"Este reconocimiento nos compromete a seguir colaborando con las entidades que convierten la solidaridad en hecho. Gracias por recordarnos que el tiempo que una persona entrega a los demás nunca se pierde: se convierte en dignidad, en justicia y en esperanza compartida. Sigamos fortaleciendo ese Jerez solidario que se reconoce en su tejido asociativo y que sabe que el futuro también se construye desde la generosidad", ha agregado. En el transcurso del acto también han sido reconocidas Onda Jerez, González Byass, Williams&Humbert, Circuito Golf Solidario, Diario de Jerez y Luz Shopping.

En contexto, Madre Coraje fue fundada como asociación en 1991 por Antonio Gómez Moreno, convirtiéndose en Fundación en 2023. Actualmente desarrolla proyectos de cooperación internacional en Perú y Mozambique en educación, agua y saneamiento, desarrollo rural y resiliencia climática. Igualmente desarrolla su acción social en España con el apoyo a personas vulnerables, reparto de alimentos y huertos solidarios; en Cádiz distribuye más de 50.000 kilos de alimentos al año.

Un tercer ámbito de actuación es el reciclaje solidario con recogida de ropa usada, aceite doméstico, libros y objetos para su reutilización o venta para financiar proyectos; desarrolla programas educativos con formación en valores y actividades con jóvenes y centros educativos.