CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz y presidente provincial del Partido Popular, Bruno García, ha animado este domingo a todos los ciudadanos a participar en la jornada electoral para las elecciones generales del 29N, que ha calificado de "muy buen día para votar y para ejercer nuestros derechos".

Según ha recogido la formación en una nota, García ha destacado la importancia de la participación ciudadana como principal herramienta democrática y ha subrayado que "es muy importante que todo el mundo pueda hablar a través de los votos, porque es la mejor manera de expresar libremente la voluntad de los ciudadanos".

En relación con el desarrollo de la jornada, el presidente provincial ha señalado que, hasta el momento, no se han registrado incidencias de especial relevancia. Aunque se han producido algunas cuestiones puntuales, como duplicidades o incidencias relacionadas con alguna presidencia de mesa, ha explicado que se trata de situaciones menores que se han resuelto con normalidad gracias a los mecanismos y procedimientos establecidos.

"En principio no ha habido ningún problema. Son cuestiones que se han solucionado y para las que existen herramientas y normativas que permiten actuar con normalidad", ha afirmado, mostrando su confianza en que el resto de la jornada continúe desarrollándose sin contratiempos.

Bruno García también ha querido trasladar su agradecimiento a todas las personas que forman parte de las mesas electorales, destacando la responsabilidad que asumen durante esta jornada. "Quiero agradecer a todas las personas a las que les ha tocado estar en una mesa electoral, porque ejercen una responsabilidad muy importante y contribuyen también a cuidar nuestra democracia", ha manifestado.

Asimismo, ha reconocido expresamente el trabajo de los medios de comunicación y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo esfuerzo considera fundamental para garantizar que la jornada transcurra con normalidad.

Durante el día, García tiene previsto recorrer distintos puntos de la ciudad de Cádiz acompañado de compañeros del Partido Popular, entre ellos el coordinador general del PP de Andalucía, Nacho Romaní, y el candidato número dos al Congreso, Miguel Sastre, además de mantener encuentros con interventores y apoderados que están desarrollando su labor en los colegios electorales.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de los representantes del partido en las mesas, tanto por su labor de atención a los ciudadanos como por su compromiso con el correcto desarrollo del proceso electoral.

Por último, Bruno García ha trasladado su "ilusión y confianza" ante esta jornada, expresando su deseo de que sea un buen día para la ciudadanía y para el Partido Popular. "Estamos ilusionados con la posibilidad de que sea un muy buen día para todos, para la ciudadanía y para España, y de que se produzca también ese cambio", ha concluido.