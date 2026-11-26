Archivo - Alumbrado de la Navidad de 2025 en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz con el Ayuntamiento al fondo. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad de Cádiz 2026 arrancará este viernes 27 de noviembre a partir de las 19,00 horas con el acto oficial de inauguración del encendido del alumbrado extraordinario. La Plaza de San Juan de Dios acogerá el espectáculo de inauguración 'Cuando Cádiz enciende las estrellas', que está producido por Riki Rivera.

En el transcurso del espectáculo participarán Paulano, ganador de La Voz Kids 2025 y segundo clasificado en Eurovisión Junior 2026, y Mar Tiago, ganadora de la novena edición de Tierra de Talento, además de José Luis Jaén y Brenda García y 14 músicos en escena, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

El espectáculo narra la historia de un padre y un hijo que vienen a ver la Navidad de Cádiz, y durante el transcurso del mismo, se irán desvelando las sorpresas que el artista gaditano ha preparado para este estreno.

Una de las novedades de esta edición será la creación propia de la banda sonora de la Navidad gaditana, 'Suite de las estrellas', compuesta por el propio Riki Rivera y que se escuchará en los espectáculos de luces que habrá a diario en la plaza de San Juan de Dios a las 19,00 horas, 20,00 horas y 21,00 horas, y que supondrá una innovación para la empresa Ximénez, que por primera vez acompañará uno de sus espectáculos de luces con música original.

Precisamente, el espectáculo de la Plaza de San Juan de Dios será el punto de encuentro de la Navidad 2026, transformada en un escenario de luz, magia y emoción de la mano de 'Cádiz Celestial', el proyecto de iluminación artística de esta edición.

Cinco ángeles de cinco metros de altura, flanqueados por diez columnas luminosas de 12 metros, custodiarán un recorrido en el que grandes estelas de luz blanca y dorada envolverán a los ciudadanos, creando una atmósfera mágica en pleno corazón de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida al espectáculo, se ha instalado para la ocasión una plataforma de 60 metros cuadrados reservada para este colectivo, que estará situada frente al McDonalds, detrás del quiosco, por lo que se recomienda la entrada de estas personas con suficiente tiempo de antelación por la calle Sopranis o la calle San Juan de Dios.

El acto de inauguración dará inicio a la celebración de las fiestas navideñas en las calles de la ciudad.

La programación creada por el Ayuntamiento de Cádiz para esta edición cuenta con más de un centenar de actividades que llegarán a más de 20 barrios de la ciudad y que se desarrollarán en más de 50 espacios diferentes, tanto al aire libre como en equipamientos cubiertos.

El Ayuntamiento de Cádiz iluminará 65 calles y 22 plazas diferentes de la ciudad, tanto del casco histórico como de extramuros. Entre las novedades de esta edición, además del nuevo espectáculo de la Plaza de San Juan de Dios, se ha destacado la instalación en esta misma plaza de un árbol de Navidad que alcanza los 17 metros de altura, y que cuenta con miles de luces leds cálidas y cientos de bolas decorativas.

También se estrenan este año los techos mágicos, una lucida ornamentación navideña que se puede ver en las calles Ancha, José del Toro y Novena, además de la nueva decoración para la Puerta de Tierra, donde se han instalado cuatro ángeles de grandes dimensiones que dan la bienvenida al casco histórico de la ciudad. Por último, la Plaza de la Catedral albergará este año un gran Belén, que estaba situado en la entrada de la ciudad.

El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será desde las 18,00 horas hasta las 00,00 horas de la noche del 30 de noviembre al 6 de enero.

El 28 y 29 de noviembre y los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1,00 horas de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3,00 horas de la madrugada.

También desde este viernes abrirán al público el parque de Navidad de la Plaza de San Antonio. El horario de lunes a jueves será de 11,00 horas a 22,00 horas, y de 11,00 horas a 23,00 horas los viernes, sábados y domingos.

Los días 24 y 31 abrirá de 11,00 horas a 17,00 horas y los días 25 y 1 de enero, de 12,00 horas a 23,00 horas.