COAG califica de "desastre" que la fábrica de Azucarera en Jerez no acoja en 2026 la campaña de remolacha

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Andalucía ha calificado como "un auténtico desastre" para el sector de la remolacha el que la fábrica de Azucarera en Jerez de la Frontera (CádiZ) no vaya a acoger en 2026 la campaña de molturación de la remolacha.

Según ha apuntado COAG en una nota, esta decisión de la empresa azucarera afecta a las comarcas productoras de Cádiz y Sevilla, donde este cultivo ha sido "tradicionalmente un motor económico y social".

El responsable de remolacha de COAG Andalucía, Diego Bellido, ha afirmado que "si cierra la fábrica --de Jerez--, desaparece el cultivo", el cual "está vinculado a nuestro territorio" y que "ahora se va a sustituir por importaciones de materia prima traída en barco desde la otra punta del mundo, mientras se abandona a los productores locales, asfixiados por el incremento de costes y la falta de precio y de rentabilidad". La situación que hoy, según ha dicho, "se confirma era una muerte anunciada".

En ese sentido, la asociación de agricultores ha señaldo que la pasada campaña "apenas se sembraron unas 6.000 hectáreas en Andalucía", de las cuales 3.600 correspondieron a Cádiz y 2.200 a Sevilla, "muy lejos de las 9.000 o 10.000 hectáreas de años anteriores".

A ello se sumó "la caída de los precios ofrecidos por la industria, que desincentivó a muchos agricultores a sembrar, y unas condiciones climáticas adversas", con lluvias en octubre que retrasaron las siembras y en marzo que "favorecieron la aparición de enfermedades como la cercospora, que impidieron realizar tratamientos a tiempo y causaron daños graves en muchas parcelas".

También se registraron, ha explicado COAG, "incidencias con plagas de chinches, que elevaron aún más los costes de producción", derivando todo ello en una campaña "ruinosa, con rendimientos muy bajos".

En las parcelas de riego a pie "apenas se alcanzaron entre 50 y 60 toneladas por hectárea, cuando en campañas anteriores muchas superaban las 100". Así, solo los cultivos de secano ofrecieron "algo de mejores resultados" gracias a las lluvias, aunque matizando que "no hay otro cultivo alternativo donde los agricultores puedan aplicar las ayudas agroambientales (API), ya que en secano no se siembra algodón".

"La remolacha fue, junto con el algodón, uno de los cultivos que impulsaron el despegue económico de nuestras localidades. Hoy, sin embargo, hablamos de un cultivo residual, sin relevo generacional y sin planificación industrial. Con el cierre de la fábrica de Jerez, el futuro de la remolacha en Andalucía queda sentenciado", ha lamentado COAG Andalucía.

Como se ha indicado, el sector ha realizado cursos y formación específica "durante años" para mejorar técnicas de cultivo, sanidad vegetal y eficiencia productiva, que "ahora quedan sin sentido ante el cierre de la fábrica y la pérdida del cultivo".

COAG Andalucía ha lamentado que la industria "haya preferido, porque se le permite y nadie ha hecho nada para impedirlo, recurrir a la importación de remolacha desde terceros países antes que garantizar la sostenibilidad del cultivo en nuestra tierra, condenando a agricultores y zonas productoras al abandono".

"Estamos ante un desmantelamiento del sector similar a la reconversión de 2005, un sinsentido económico, social y ambiental que deja nuestras tierras en manos de importaciones", ha sentenciado Bellido.

Ante esta situación, que COAG ha considerado "grave" y que supone "un importante varapalo para el sector agrario andaluz, con multitud de frentes", la organización ha solicitado "la implicación urgente" de las administraciones para evitar la pérdida de "un cultivo histórico", además de "proteger el territorio y mantener las ayudas agroambientales que han sustentado la viabilidad de la remolacha en secano".