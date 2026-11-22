Archivo - Plaza San Juan de Dios con el Ayuntamiento de Cádiz al fondo. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concurso de nacimientos organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz contará con más participantes tras la incorporación de la modalidad de escaparates puesta en marcha en esta edición. El plazo de inscripción ha cerrado con la presentación de un total de 25 inscripciones.

En la categoría de Nacimientos Artísticos de Entidades se han inscrito ocho nacimientos; cuatro a la de Artísticos Particulares; tres a los Nacimientos Tradicionales de Entidades y uno a los Nacimientos Tradicionales Particulares, según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota. Además, la recién creada categoría de escaparates se estrenará con un total de nueve nacimientos participantes.

Esta categoría dará cabida a los nacimientos instalados por comerciantes de Cádiz que dispongan de escaparates visibles desde la vía pública y que se encuentren abiertos con actividad comercial durante el periodo de concurso. Todos los nacimientos inscritos se podrán visitar desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero.

Además de la creación de la categoría de los escaparates, otra de las novedades será el aumento de la cuantía de los premios, que pasará de 6.050 a 9.000 euros, con el objetivo de "incentivar la participación y reconocer el trabajo de los belenistas".

Los primeros premios de la categoría de tradicionales obtendrán 600 euros --tanto entidades como particulares--. Los segundos y terceros clasificados, 500 y 300 euros, respectivamente. La cuantía económica para los artísticos se incrementará hasta los mil euros para los primeros clasificados --tanto entidades como particulares--, 800 euros para los segundos y 600 euros para los terceros. Los tres primeros clasificados de la categoría de escaparates obtendrán 600, 500 y 300 euros, respectivamente.