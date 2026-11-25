Vehículo de la Policía Nacional de Cádiz en Rota - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha informado de que mantiene activo desde hace varias semanas un dispositivo específico para prevenir y esclarecer los robos de maquinaria agrícola y equipos de riego cometidos en el entorno rural de Rota, que se ha saldado hasta el momento con la detención de cuatro personas en distintas actuaciones, que han quedado en libertad con cargos.

Las pesquisas policiales han permitido seguir el rastro de parte del material sustraído, que había llegado a ponerse a la venta en mercadillos, algunos de ellos situados fuera del término municipal de Rota, como ha indicado la Policía en una nota.

Esta línea de investigación ha permitido ampliar las actuaciones policiales para esclarecer la posible receptación de los efectos procedentes de los robos.

El operativo policial contempla el refuerzo de la vigilancia y la realización de controles en diferentes puntos del término municipal, especialmente en zonas rurales afectadas por la sustracción de maquinaria agrícola, herramientas, equipos de riego y otros materiales empleados en las explotaciones, entre ellas el entorno del Renge.

Este dispositivo se suma a otras investigaciones desarrolladas recientemente por la Policía Nacional en Rota contra los delitos contra el patrimonio. Entre ellas se ha destacado una actuación que ha permitido detener a un hombre por su presunta implicación en varios robos cometidos en establecimientos comerciales y viviendas del municipio. En este caso, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional continuará reforzando la vigilancia en las zonas rurales del municipio y desarrollando las investigaciones necesarias para prevenir nuevas sustracciones, identificar a sus responsables y recuperar los efectos sustraídos.