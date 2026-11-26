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ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Algeciras a un individuo como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, tres de ellos en grado de tentativa, cometidos durante una misma noche en distintos establecimientos comerciales del centro de la ciudad algecireña.

Los hechos se produjeron cuando el ahora detenido intentó acceder a tres locales comerciales, sin conseguirlo, aunque ocasionó importantes daños materiales en las puertas y sistemas de acceso, según ha explicado la Policía en una nota.

Posteriormente, logró entrar en un cuarto establecimiento, de donde sustrajo 1.000 euros en efectivo de la caja registradora.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras iniciaron una investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable. Las gestiones realizadas permitieron relacionar los cuatro robos con un mismo individuo, cuya identificación y posterior localización culminaron con su detención.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.