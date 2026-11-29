CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 53,41% escrutado, el PP gana las elecciones generales en Cádiz y consigue tres escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 30,93% de los votos. Esta cifra supone uno menos que los cuatro escaños obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando también fue el partido más votado en la provincia con el 34,82% de apoyo.

Por su parte, el PSOE consigue dos diputados --uno menos que los tres obtenidos en las pasadas elecciones generales-- y el 26,74% de los votos. En 2023 logró un 33,18% de apoyo en las urnas.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene dos escaños con un apoyo del 19,91% frente al único parlamentario que logró hace tres años y medio. Entonces obtuvo el 15,18% de los votos.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió en Andalucía precisamente por la provincia de Cádiz con un 1,42% de los votos, logra ahora un diputado en el Congreso con el 15,29% de los sufragios.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Andalucía Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 2,08 y el 0,21 % de los votos, respectivamente. En julio de 2023 lograron un escaño en el Congreso bajo las siglas de Sumar con el 12,84% de los sufragios.

La participación en las urnas alcanza el 75,15% en Cádiz, lo que sitúa la abstención en el 24,84%.

La provincia de Cádiz este 29 de noviembre a ocho diputados en el Congreso, uno menos que en julio de 2023, porque pierde un escaño por población en favor de Madrid.