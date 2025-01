La falta de relevo generacional pone a la venta la emblemática Venta de Vargas de San Fernando (Cádiz)

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La emblemática Venta de Vargas en la localidad gaditana de San Fernando, donde Camarón de la Isla actuó por primera vez cuando aún era un niño y se le dio forma a las tortillitas de camarones como se las conoce ahora, uno de los entrantes estrella de la gastronomía gaditana, ha puesto el cartel de "se vende" ante la falta de relevo generacional que se haga cargo del negocio familiar de los Picardo.

La Venta de Vargas es un restaurante tradicional de la Bahía de Cádiz que comenzó su andadura en 1921, bajo el nombre Venta Eritaña, pasando en 1937 a su nombre actual, cuando se hizo Juan Vargas con el negocio. Desde entonces ha sido regentado por cuatro generaciones de hosteleros que ahora ponen fin a esta unión.

Aunque llevan un año con el planteamiento de la venta de este restaurante, que es además un lugar de culto y visita para los amantes del artista isleño, ha sido ahora cuando la familia ha decidido hacer pública esta circunstancia, como ha contado a Europa Press Lolo Picardo, uno de los propietarios que forman parte de esa cuarta generación que tomó el relevo hace diez años a su padre para continuar con el negocio.

"Mis hijos no se dedican a la hostelería, tienen su carrera universitaria y no van a dejar su trabajo para venir a la Venta", ha explicado Picardo, apuntando también que fue la muerte de un compañero en febrero del año pasado la que motivó que se diera este paso porque "nos planteamos que en cualquier momento nos podemos ir nosotros". La familia Picardo se reunió entonces y decidió que "la única opción que había era vender el restaurante" ya que no había una quinta generación que los relevase para hacerse cargo de la Venta de Vargas.

Tras hacerse público estos días su venta, este símbolo en el mundo flamenco por haber acogido los inicios de Camarón de la Isla ha recibido "muchos novios" procedentes de lugares como Sevilla, Córdoba o Madrid, pero "todavía ninguno nos ha pedido matrimonio", ha contado con humor.

Lolo Picardo ha confesado que les da "mucha pena el tener que llegar a esta determinación" pero es la salida que encuentran para que este lugar de peregrinación no se cierre y pueda continuar abierta para alegría de los amantes del flamenco en general y de Camarón de la Isla en particular.

La Venta de Vargas busca quien se haga cargo de ella y en la familia Picardo tienen cierta predilección por la iniciativa pública. Así, ha indicado que mientras llega ese "novio" que se case con este lugar, ellos "siguen funcionando", aunque sin descartar que "esa persona" pueda ser el Ayuntamiento de San Fernando o la Junta de Andalucía, al entender que este es "un punto cultural determinante en la historia del flamenco de España y de Andalucía", planteando como "ideal" que se convierta en "un lugar emblemático para la ciudad" isleña.

El punto negativo a esta opción es que las cuestiones que tienen que ver con lo público "son muy lentas", aunque con la iniciativa privada también se corre el riego de que el nuevo comprador cambie la esencia de este lugar, que se ubica junto al Centro de Interpretación Camarón de La Isla, marcando así una ruta flamenca por la ciudad, donde también se incluye la fragua y la tumba del artista.

"Estamos totalmente seguros de que mi padre, mi tío y mi tía abuela estarían súper orgullosos de que hiciéramos esto. Hemos llegado hasta aquí. Han pasado diez años desde que mi padre falleció y gracias a Dios la Venta sigue abierta y va bien. Tenemos programación de flamenco durante todo el año y seguimos nuestro ritmo", ha afirmado, mostrando su confianza en dar con quien tome el relevo a esta cuarta generación de hosteleros.