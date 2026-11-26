Archivo - El presidente del PP , Alberto Núñez Feijóo, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, cuando presentó el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática en el año 2023. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado, a través de un vídeo remitido al PP de Cádiz y los gaditanos, su compromiso con la regeneración democrática y reivindica la ciudad como el referente y punto de partida de esa lucha por la regeneración democrática.

En este sentido, ha recordado que en enero de 2023 presentó en Cádiz el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática, concretamente en el Oratorio de San Felipe Neri, un espacio histórico en el que se promulgó la Constitución de 1812 y que simboliza el nacimiento del constitucionalismo español.

"La elección de Cádiz no fue casual", ha asegurado Feijóo, que ha añadido que "no había un lugar mejor para presentar un contrato con España sustentado en cinco pilares fundamentales" como son la protección de la Constitución y de la integridad territorial de nuestra nación; la mejora del funcionamiento del poder legislativo y de la calidad de las leyes; la eliminación del uso partidista de las instituciones; la garantía de la independencia del poder judicial; y la recuperación del prestigio de las instituciones públicas.

Feijóo ha subrayado que aquel Plan de Regeneración Democrática , "no era una mera declaración de intenciones, sino una herramienta para combatir la resignación y promover una transformación institucional".

Así, ha recordado que han pasado casi cuatro años desde que presentó el Plan de Regeneración Institucional "en los que los españoles han visto como Sánchez miraba hacia otro lado y se iba de vacaciones mientras invadían España, cómo ha usado a su antojo instituciones como la Fiscalía General o el CNI y ha lastrado la imagen institucional de España fuera de nuestras fronteras".

"España no se resigna", ha afirmado Feijóo antes de apelar a la movilización ciudadana de cara a la próxima cita electoral. "El próximo domingo todos protagonizaremos el cambio necesario que llevamos años reclamando", ha señalado.

Por ello, ha pedido que se intensifique el trabajo durante los últimos días de campaña, trasladando el mensaje del cambio a vecinos, familiares y compañeros. "Hablad con vuestros vecinos, con vuestros compañeros, con vuestras familias y decidles que el cambio es necesario", ha concluido.

Además, Feijóo, después de haberse visto obligado a cancelar esta semana su visita a la provincia por motivos relacionados con la agenda de campaña, ha trasladado un mensaje a sus compañeros y a los gaditanos en el que ha reafirmado su intención de volver a la ciudad. "Ese es mi compromiso y ya sabéis que cumplo", ha asegurado.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a Feijóo su implicación e interés por Cádiz y toda la provincia, "a la que siempre tiene presente", y ha asegurado que "próximamente" le recibirán de nuevo, "esta vez como presidente del Gobierno".