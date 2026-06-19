La Feria del Caballo de Jerez (Cádiz) en 2027 se adelanta del 24 de abril al 1 de mayo

Archivo - Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se celebra desde el sábado día 9 hasta el sábado día 16 de este mes de mayo, uno de los eventos festivos más importante para la localidad gaditana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turismo, integrada por representantes de la industria turística Jerez de la Frontera (Cádiz), ha acordado este viernes que la Feria del Caballo de 2027 se celebre del 24 de abril al 1 de mayo.

La fecha, que es más temprana que en años anteriores, ya que este evento suele celebrarse en el mes de mayo, se ha marcado teniendo en cuenta otros eventos que influyen en su celebración, como la Semana Santa, que será del 21 al 28 de marzo, la Feria de Abril de Sevilla, del 13 y 18 de abril, la celebración del Gran Premio de España de MotoGP, cuya fecha previsible podría ser el 9 de mayo, y la Romería de El Rocío, que será entre los días 12 y 17 de mayo.

En una nota, el Ayuntamiento ha incidido en que también se ha tenido en cuenta la fecha de las próximas elecciones municipales, que serían el 23 de mayo del año próximo.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, ha presidido la Mesa del Turismo.

Tras un debate, los miembros de la mesa --conformada por representantes de la hostelería, asociaciones de caseteros, Mesa del Caballo y otros agentes turísticos-- han aprobado por unanimidad adelantar la celebración de la Feria del Caballo y que esta fiesta, la de mayor calado de la ciudad, tenga lugar entre el 24 de abril y el 1 de mayo.

También se ha confirmado que Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil consideran favorablemente esta propuesta de fecha.

La alcaldesa ha señalado el interés de programar eventos vinculados al motor dirigidos a todos los públicos en los días posteriores a la Feria del Caballo para provocar "mayor atracción turística", coincidiendo con el puente de mayo que se celebra en la Comunidad de Madrid.

Respecto a la próxima edición de la Feria del Caballo, la alcaldesa ha recordado que se celebrará el 60 aniversario de esta fiesta grande de Jerez, que se adelantarían los trabajos de organización y los plazos de solicitudes de casetas y también ha explicado que todo el recinto contará el año que viene con nuevo albero y con estructuras de casetas adaptadas a las necesidades de los hosteleros.

También ha confirmado que la Feria volverá a contar con un pregón y como se trata de una edición especial, con un libro sobre su historia.

PLATAFORMA INTELIGENTE DE DESTINO

Otro tema destacado entre los abordados en esta reunión ha sido la presentación de un nuevo proyecto en el que trabaja el Ayuntamiento. Se trata de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), una herramienta tecnológica que permitirá avanzar hacia un modelo de gestión turística basado en los datos y la mejora continua de la experiencia del visitante.

Esta plataforma integrará información procedente de múltiples fuentes facilitando un conocimiento más preciso de los flujos turísticos, los hábitos de consumo, la movilidad, la ocupación de recursos y el impacto de la actividad turística sobre la ciudad.

La PID no es únicamente una herramienta para la administración pública. Su objetivo es convertirse en un instrumento de colaboración entre el Ayuntamiento y las empresas turísticas, comerciales, culturales y de hostelería de Jerez con el objeto de compartir información estratégica que contribuya a mejorar la toma de decisiones.

Gracias a este recurso, cuya implantación está desarrollando la consultora Daleph, será posible anticipar tendencias, optimizar recursos, diseñar campañas más eficaces y mejorar la competitividad global del destino Jerez.

En esta reunión se ha informado igualmente sobre el balance positivo realizado de los últimos eventos que se han celebrado en la ciudad.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración entre el sector público y el sector privado, que han dado "excelentes resultados" en el balance de la Semana Santa, el Gran Premio de España de Moto GP, la Feria del Caballo y Vinoble.

Respecto a la Semana Santa, ha destacado que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites administrativos para obtener la declaración de Interés Turístico Internacional de este evento, que "nos elevaría sobre el resto de ciudades".

También se ha abordado en la Mesa del Turismo el desarrollo de Jerez en 2026 Capital Española de la Gastronomía, en cuyo marco se han celebrado más de 40 eventos de iniciativa tanto pública como privada en este primer semestre, como conferencias, talleres, showcookings, degustaciones, presentaciones, exhibiciones, entre otros actos organizados por el Ayuntamiento y por entidades privadas.

La alcaldesa ha expresado su agradecimiento a la industria turística local "por su implicación para que esta distinción esté resultando un rotundo éxito mediático y socioeconómico".

En el foro de la Mesa del Turismo se han expuesto también la situación de otros proyectos de la ciudad. Con respecto al desarrollo de los enmarcados en la fase uno del Plan Turístico de Grandes Ciudades se ha trasladado que está en marcha la colocación del sistema de toldos de la calle Larga, que finalizará en el mes de julio, y el plan de señalización turística, con la instalación a partir de esta semana de diferentes tipos de señales de entrada en la ciudad, peatonal direccional, señales informativas y planos de situación.

También está fase de desarrollo el producto turístico 'Itinerarios Naturales', que permitirá acceder a través de la web y aplicaciones informáticas a la práctica de senderos a pie y en bici por el medio natural y conexiones con el carril bici de la ciudad.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Eje Distrito Sherry, en ejecución hasta este mes de junio, se trabaja en los itinerarios virtuales del eje turístico a través de la utilización de clips audiovisuales y realidad aumentada, entre otros recursos.

Se están desarrollando igualmente los contenidos para poder contar con diversos itinerarios turísticos temáticos y digitalizados como la ruta del flamenco, de las bodegas, museos y colecciones y ruta del Camino de Santiago a su paso por Jerez.

Del mismo modo, continúa desarrollándose el servicio de asesoramiento especializado digital para las pymes del destino y la instalación de fibra óptica en edificios de interés como el Palacio Riquelme o el Museo Arqueológico.