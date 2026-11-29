La candidata al Congreso por Cádiz, María José García-Pelayo ejerciendo su derecho a voto durate el 29N. - PP CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata al Congreso por Cádiz, María José García-Pelayo, ha mostrado su deseo de que "los ciudadanos acudan masivamente a las urnas y puedan así elegir libremente qué España y qué provincia queremos para los próximos años", tras ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este 29 de noviembre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, García-Pelayo ha agradecido el trabajo de los presidentes y vocales de mesa, destacando que desempeñan "un papel fundamental" para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Asimismo, ha reconocido la colaboración de los interventores y apoderados de todas las formaciones políticas.