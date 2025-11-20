Un gran mural en el Palacio de Deportes homenajeará la labor del voluntariado de Jerez (Cádiz)

La delegada de Participación y Voluntariado en el Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y representantes del Consejo Local del Voluntariado, en una visita dedicado al voluntariado de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el Consejo Local del Voluntariado conmemorarán este año el Día Internacional del Voluntariado con la inauguración de un mural en el Palacio de Deportes dedicado a esta labor solidaria.

El diseño del mural rinde homenaje al voluntariado jerezano, a esas hombres y mujeres que "prestan su tiempo y esfuerzo" a un movimiento ciudadano que en Jerez cuenta "con mucha historia y participantes", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada de Participación y Voluntariado en el Ayuntamiento, Carmen Pina, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y representantes del Consejo Local del Voluntariado, entre ellos su vicepresidente ciudadano, Juan Jiménez, han realizado una visita a este equipamiento, donde han saludado al artista urbano encargado de plasmar este reconocimiento, Alejandro Tardío 'Décima'.

El jerezano ya está trabajando en la pared elegida para la ubicación del mural, que tendrá una extensión de 10x20 metros y que estará terminado para el viernes 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.

El mural dedicado al voluntariado jerezano representará "el latido" de este movimiento y su carácter "dinámico, activo, y comprometido", en el que cada persona voluntaria "es necesaria dentro de una gran red solidaria", ha apuntado el consistorio.

Con este mural, se incidirá en la sensibilización de la ciudadanía, poniendo en valor la aportación de voluntarios y voluntarias que desde las diferentes asociaciones de voluntariado de la ciudad colaboran con todo tipo de proyectos sociales.

En los próximos días representantes de las diferentes entidades inscritas en el Catálogo del Voluntariado participarán pintando el rótulo del mural, con el objetivo de que el diseño último cuente con la aportación del tejido asociativo jerezano.