Archivo - Urnas preparadas en un colegio electoral en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.041.000 gaditanos podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 23.124 más --un 2,2% más-- en relación a los pasados comicios de julio de 2023, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.041.137 ciudadanos gaditanos, 34.107 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que once partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a ocho diputados al Congreso por la provincia y otros siete aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores gaditanos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 50.632 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Cádiz es la tercera provincia andaluza por número de electores, sólo superada por Sevilla, con 1.606.098, y Málaga, con 1.289.447. Por detrás se sitúan Granada, con 787.255; Córdoba, con 648.361; Almería, con 537.778; Jaén, con 515.089; y Huelva, que cuenta con 408.739.

Además ocupa el quinto lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, que registra un total de 70.659; Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; y Sevilla, con 42.870. Por detrás figuran Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

El censo de electores gaditanos residentes en el extranjero se ha reducido en 1.007 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

572 COLEGIOS ELECTORAL Y MÁS DE 3.000 AGENTES

Por otra parte, los 45 municipios de Cádiz contarán este domingo con un total de 572 colegios electorales, donde dispondrán de 1.617 mesas electorales, integradas en total por 4.851 miembros (presidentes y vocales), con el apoyo de 650 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Cádiz un operativo integrado por 3.063 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto 1.495 efectivos de la Policía Nacional y 1.568 de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 34,8% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Cádiz y logró cuatro diputados al Congreso con el 34,82% de los votos, seguido del PSOE con tres escaños y un 33,18% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 15,38% de los votos, seguida de Sumar con el 12,84% de los votos que también le permitieron obtener un escaño. Adelante Andalucía, que sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz, obtuvo entonces el 1,42% de los sufragios.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.