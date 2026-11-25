La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, en una imagen de archivo atendiendo a la prensa. - VOX

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una visita a La Línea de la Concepción (Cádiz) ha llamado a reinstaurar "la ley y el orden" contra el narco "en Cádiz y en toda España" y ha acusado al Gobierno de haber "premiado al delincuente y castigado al trabajador honrado".

"Por eso el próximo 29 de noviembre hay que salir en masa a votar a Vox, porque lo único que va a garantizar el cambio es un crecimiento de Vox", ha argumentado Millán, que añadiendo, en una nota, que "hay que votar en masa en defensa propia" frente a "un Gobierno que no solamente se ha dedicado a robar a los españoles, sino que ha pagado su corrupción de la peor manera posible con la vida de 116 personas".

Millán también ha manifestado que "el Gobierno ha traicionado a todos los gaditanos colocando como cabeza de lista a Marlaska, el ministro que ha desmantelado el OCON-Sur y la lucha contra el narco en la provincia de Cádiz, y a Albares, el ministro artífice del acuerdo de Gibraltar que está suponiendo el hundimiento definitivo para la provincia".

A su juicio, la provincia de Cádiz "tiene tres problemas fundamentales: el narco, la desindustrialización y el acuerdo con Gibraltar", que ha calificado como "la legitimación de la competencia desleal a los gaditanos por un acuerdo que sume a las empresas y trabajadores en la miseria".