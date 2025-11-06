La nueva propietaria del edificio de la calle Zarza en Jerez inicia los trabajos consolidación

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Belén de la Cuadra, ha informado de que el edificio de la calle Zarza 1, que el pasado mes de marzo sufrió un desplome en parte de su fachada y de la primera crujía, ha sido adquirido por una nueva sociedad mercantil que está llevando a cabo una serie de trabajos de consolidación y apuntalamiento en su fachada, planteadas como medidas de seguridad y que quedaron pendientes de ejecutar por parte de la anterior propietaria del inmueble.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, ante la falta de respuesta de los anteriores propietarios a los requerimientos realizados por el Consistorio, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2025, se procedió, primero, al archivo del expediente de concesión de licencia que se venía tramitando, y a continuación, por Resolución de la delegada de Urbanismo dictada el 18 de agosto, se declaró la situación legal de ruina urbanística de la finca, lo que ha supuesto su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Los nuevos propietarios, que en todo momento han estado informados de la situación de la finca por los técnicos de la Delegación de Urbanismo con los que han mantenido varios encuentros en la sede de Plaza del Arenal, tendrán por delante un año para abordar la completa rehabilitación del inmueble, ha indicado el Ayuntamiento.

Asimismo, Belén de la Cuadra ha mostrado su "satisfacción" por la "pronta reacción" de la nueva titular de la finca, que ya está dando cumplimiento a las medidas de seguridad dictadas por Urbanismo. "El objetivo ahora es asegurar el edificio para poder acceder a su interior al objeto de que los arquitectos de la empresa puedan hacer una supervisión con todas las garantías de seguridad para valorar el estado real del inmueble y determinar la finalidad que le darán al mismo", ha señalado.

De la Cuadra ha señalado que estos trabajos suponen "un primer paso importante para la recuperación y rehabilitación completa de este céntrico inmueble, que está catalogado en el PGOU como de Interés Genérico, por lo que supondría poner en valor el patrimonio arquitectónico y eliminar un punto negro existente en una zona muy popular y transitada de un barrio tan representativo de Jerez como es San Miguel".

Belén de la Cuadra ha recordado que desde que se produjo el desplome de parte de esta finca, "el equipo de gobierno no ha dejado de trabajar en este asunto y ha estado en contacto permanente con la anterior empresa para que diese una solución al estado de deterioro de esta finca, que se vio agravado por este incidente, instándole a adoptar todas las medidas incluidas en la orden de ejecución de Urbanismo y a que cumpliese con sus deberes urbanísticos".

Asimismo, ha explicado que en los últimos meses se han venido manteniendo contactos con la nueva empresa que había mostrado interés en adquirir la finca al ser puesta en venta, para ponerles al día de la situación en que se encuentra, de los compromisos pendientes de ejecución y de los pasos que se han ido dando para propiciar su recuperación y puesta en uso.