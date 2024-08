Pescadores artesanales de Conil (Cádiz) advierten del "caos" y "desastre" en el sector por las algas invasoras

CONIL (CÁDIZ), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil, La Atunara y Rota (OPP72) y responsable de la cofradía de Conil, ha advertido que la presencia de algas invasoras en aguas donde faenan pesqueros gaditanos está provocando una situación "caótica" en el sector, "un desastre" que está desembocando en que no haya "ninguna expectativa de futuro".

"Vamos en el camino de destrucción de la flota, de pérdida de un sector económico que es sumamente importante desde muchos puntos de vista", ha argumentado en declaraciones a Europa Press el responsable de los pesqueros de Conil.

En ese sentido, ha manifestado que han desaparecido especies que son "fundamentales" para los pescadores gaditanos, como el pez sable o el pulpo, además de registrarse "una reducción importante" de otras especies como la corvina o el pargo, entre otros. "Estamos perdiendo nuestras pesquerías", ha denunciado Nicolás Fernández.

Como ha explicado, el alga invasora ha ocupado las zonas rocosas, los bajos de los caladeros habituales y las zonas de cascajos que habitualmente se tenían, donde había "normalmente" cefalópodos y que "ya no están" porque "está todo cubierto (de algas) como si fuera césped".

"Cuando un barco viene cargado de algas, no trae pescado, y cuando el barco no trae alga, nunca trae el pescado que traía antes. Esto es ruinoso", ha lamentado, exponiendo además que la loja de Conil ha pasado de tener "prácticamente cinco millones de euros de venta a tener tres millones y medio", lo que en su opinión es "una pérdida importantísima".

Siguiendo con esto, ha comentado que en los cuatro últimos años han perdido 12 unidades de flota, lo que significa que "en torno a una cincuentena de pescadores ya no están".

"¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero, desde luego, vamos a seguir peleando por seguir vivos, porque ahora mismo estamos en una UCI donde aparatos fundamentales para seguir respirando se nos está negando por parte de la administración", ha manifestado el gerente de la OPP72.

"EL MINISTRO PLANAS NO HA VENIDO"

Sobre esto, ha lamentado que "nadie nos presta atención" y que, además de la ausencia de ayudas al sector artesanal de la pesca por parte de la Junta de Andalucía, "el Gobierno de España ni siquiera nos ha atendido". En ese sentido, ha advertido que llevan "desde final de noviembre" esperando un encuentro con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y que éste "no ha venido". "Alguien tiene que darnos la solución, y la solución no es dar de nuevo una patada para adelante", ha indicado.

En el sector pesquero gaditano tienen claro que una de las soluciones pasa por otorgar cuota del atún a la pesca artesanal para evitar que "esta caída en picado del sector no termine destruyéndose" al considerar que esta especie "se ha recuperado de una manera increíble".

Pescadores de esta lonja de Conil han trasladado también su malestar por las pérdidas que está provocando el alga invasora, que ha causado también daños en las redes que utilizan para faenar, haciendo "imposible" el poder trabajar cada día en el mar.

"Este es el día a día de nosotros, más y más algas. Venimos de la mar ahora mismo y lo que tenemos es pérdidas, no hay ganancias, no hay beneficios", ha afirmado Francisco, un pescador de Barbate que ha tenido que acudir a caladeros de Conil para tratar de pescar algo. "Esto es ya insostenible, llega un momento en el que ya no sabemos dónde tirar", ha lamentado.

Así, ha defendido que lleva "toda la vida pescando", siendo esta profesión "la única" que saben hacer. Es por eso que ha pedido "una solución" a las administraciones competentes, al poner de manifiesto la reducción de los kilos recogidos que están sufriendo cuando salen a faenar, pasando de entre 100 y 80 kilos al día, a los 20 actuales. "Eso no nos da ni para los gastos como quien dice, y así estamos aguantando pero ya no podemos más", ha sentenciado.

Que se les permita pescar atún es una de las soluciones que estos pescadores ven posibles para tratar de paliar las pérdidas económicas que están sufriendo porque "hay muchos barcos con muchas familias mal comiendo hoy en día de la pesca", como ha advertido Francisco, apuntando que lo que buscan es "una solución" porque sino "vamos a perder todo".