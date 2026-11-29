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CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de octubre en 191, 58 más que las registradas en el mes anterior, septiembre, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, octubre de 2025, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 155 empresas, 36 menos que este año. En cuanto a la extinción de empresas, en octubre año fueron un total de 28 sociedades, por 25 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el décimo mes del año, con un capital suscrito de 1.862.656 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 31 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital, por 17 el mes anterior.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 21 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias'; 20 en 'Comercio al por menor'; 15 en 'Servicios de comidas y bebidas'; 16 en 'Construcción de edificios'; 14 en 'Comercio al por mayor'; 15 en 'Servicios de comidas y bebidas'; 11 en 'Actividades de construcción especializada'; siete en 'Actividades sanitarias'; y seis en 'Actividades de creación artística y artes escénica', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.