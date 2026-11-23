María Márquez y José Ramón Ortega en un reparto electoral en el mercadillo en Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y el candidato al congreso, José Ramón Ortega, han reivindicado en la capital gaditana el voto útil al PSOE, "in intermediarios", como "la única herramienta eficaz para defender el Estado del bienestar, frenar el avance de la ultraderecha" en las elecciones del próximo domingo y "garantizar un Gobierno de progreso".

"No nos estamos jugando cualquier cosa en estas elecciones, nos estamos jugando la democracia en los términos de respeto y convivencia que hemos conocido hasta el momento", ha asegurado Márquez, que ha instado a "concentrar todas las energías en el PSOE" como "la única opción en estos momentos para evitar la censura, el miedo y el recorte de libertades". "No pedimos el voto para nosotros, pedimos el voto por el bien y el progreso de este país", ha asegurado.

Por su parte, José Ramón Ortega ha criticado las "contradicciones y falta de credibilidad del PP en pilares básicos como la vivienda y las pensiones". Así, ha señalado "el descaro de una formación que incluyó en su programa electoral la promesa de construir un millón de viviendas para posteriormente desdecirse y negar lo que ellos mismos habían puesto por escrito".

Ortega ha cargado contra "el intento del PP de darle la vuelta a la tortilla" en el último tramo de campaña con las pensiones, "después de que incluso desde medios afines les recomendaran guardar silencio porque ese debate les hacía perder votos". "Ahora salen diciendo que las pensiones no se tocan y que las votarán conforme al IPC, pero no les va a creer nadie, porque siempre han votado en contra de la subida conforme al IPC y fueron quienes dejaron la hucha de las pensiones a cero, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema", ha afirmado.

El candidato al Congreso ha pedido a los votantes que apuesten por "un gobierno de progreso sin intermediarios, evitando fragmentar el voto en otras fuerzas políticas que luego ralentizan la acción legislativa en el Congreso y el Senado".

"No se trata de presionar al PSOE, se trata de avanzar y el voto al PSOE es fundamental para que este país siga progresando y para impedir que las derechas vuelvan al Gobierno con los recortes de la ultraderecha, lo que supondría, por primera vez en la actual democracia, un retroceso imperdonable que los socialistas estamos en pie y no vamos a permitir", ha concluido.