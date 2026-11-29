El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha llamado este domingo, 29 de noviembre, a la ciudadanía gaditana a protagonizar una "movilización masiva" en unas elecciones generales que ha calificado de "trascendentales para el futuro de nuestro país, de Andalucía y de la provincia de Cádiz".

Tras ejercer su derecho al voto en el Campo de Gibraltar, el dirigente socialista ha fijado como objetivo superar el 75 por ciento de participación para blindar los derechos y el Estado del bienestar, ha precisado la formación socialista a través de una nota.

Al hilo, Ruiz Boix ha valorado la "conquista democrática" que supone acudir a las urnas casi 50 años después de su recuperación, advirtiendo de que "las mejoras logradas no están garantizadas para siempre".

"Ejercemos el derecho al voto en defensa de lo que hemos construido, de avances en derechos y en conquistas sociales que tenemos que mimar y cuidar porque, desgraciadamente, no siempre están consolidados", ha subrayado.

En este sentido, el dirigente socialista y candidato se ha mostrado convencido de que la provincia responderá con una "alta afluencia", avalada por el "pulso recogido durante una intensa campaña electoral" en la que los socialistas han recorrido las seis comarcas gaditanas, en concreto, la Costa Noroeste, la Sierra de Cádiz, La Janda, la Campiña de Jerez, la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Según Ruiz Boix, los gaditanos "van a refrendar un proyecto político que ya ha demostrado durante los últimos ocho años que se pueden hacer las cosas bien, redistribuyendo renta, generando nuevos avances y nuevos derechos, y haciendo que nadie quede atrás". "Ese es el reto que tenemos los españoles, seguir proyectando hacia adelante, no retroceder y no volver al pasado", ha agregado.

Además, el secretario general de los socialistas gaditanos ha lanzado un mensaje contra las estrategias que buscan "deslegitimar el proceso democrático", reclamando que la jornada concluya con el "acatamiento unánime de la voluntad popular".

"La aceptación del resultado electoral es lo mínimo que se pide a cualquier demócrata", ha exigido, censurando a "aquellos que tratan de ahuyentar el voto desde supuestas acusaciones sobre cómo funciona nuestro sistema", ha añadido.

De este modo, Ruiz Boix ha reivindicado que el sistema electoral español es "uno de los más garantistas que conocemos" y "de los más rápidos a la hora de ofrecer resultados". Asimismo, ha defendido que el escrutinio sume "sin ningún tipo de incidencia" tanto el voto presencial como el voto por correo, "igual de legal que cualquier otro", y el voto CERA.

Sobre este último, ha "desmontado cualquier sombra de sospecha con un dato de contraste", ha concretado que "habitualmente no altera el conjunto de la votación" y que "la única vez que movió un resultado fue en las últimas elecciones generales en la Comunidad de Madrid, y precisamente para favorecer a otra fuerza política distinta del PSOE, el Partido Popular".

Ruiz Boix ha cerrado su intervención deseando una jornada con "muchísima afluencia y una participación histórica", reiterando su confianza en que todas las partes acepten el escrutinio esta noche "porque los españoles decidirán siempre con acierto".