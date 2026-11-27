Archivo - La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha celebrado este viernes 27 de noviembre una sesión plenaria en la que se han aprobado definitivamente los presupuestos municipales para 2027, que contemplan la movilización de más de 58 millones de euros en inversiones para la ciudad.

En el pleno se han aprobado además medidas como la continuidad de la gratuidad del autobús urbano durante un año más y la nueva ordenanza reguladora del servicio público municipal de alojamiento alternativo, que proporciona el respaldo jurídico necesario para consolidar y desarrollar el modelo de atención del albergue municipal para personas sin hogar, como ha indicado el Consistorio isleño en una nota.

Así, el Ayuntamiento ha completado la aprobación definitiva del presupuesto de 2027, unas cuentas que alcanzan los 122,8 millones de euros y que permitirán a la ciudad comenzar el próximo ejercicio con toda su planificación económica en vigor.

San Fernando se convierte en la primera de las grandes ciudades de la provincia de Cádiz en culminar la tramitación de sus presupuestos para el próximo año, un paso que facilita la puesta en marcha de las actuaciones previstas desde el primer día de 2027.

El nuevo presupuesto consolida el crecimiento de los recursos municipales experimentado durante el mandato. En concreto, supone un incremento del 47,3% respecto a las cuentas con las que comenzó 2023, cuando el presupuesto se situaba en 83,4 millones de euros. Si se incorpora también la actividad de Hemsa, el volumen económico alcanza los 136,7 millones.

Se trata, además, del último presupuesto del mandato antes de las próximas elecciones municipales de 2027, y de una planificación que busca dar continuidad a los proyectos en marcha y preparar nuevas actuaciones para el futuro de la ciudad.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha valorado la aprobación definitiva como "un paso fundamental para garantizar la estabilidad y capacidad de gestión" del Ayuntamiento. En este sentido, ha destacado que disponer de las cuentas aprobadas con antelación "permite trabajar desde el inicio del año con mayor previsión, agilizar los procedimientos administrativos y dar continuidad a las inversiones y servicios municipales".

"Estamos ante unas cuentas que reflejan el crecimiento de San Fernando y la capacidad que ha ido adquiriendo el Ayuntamiento para atender más necesidades, prestar mejores servicios y desarrollar proyectos de mayor envergadura. No se trata únicamente de disponer de más recursos, sino de destinarlos a mejorar la vida de los isleños e isleñas y seguir construyendo ciudad", ha aseverado.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Uno de los principales objetivos de las cuentas de 2027 es consolidar el esfuerzo realizado en los servicios públicos municipales, que experimentan un importante crecimiento.

El capítulo destinado a bienes y servicios alcanza los 65,46 millones de euros, un 21% más que en 2026 y un 71% por encima de la cifra de 2023. Entre las partidas más destacadas se encuentra la limpieza viaria y recogida de residuos, que contará con 14,92 millones de euros, un 42% más que el ejercicio anterior y un 71% más que al comienzo del mandato.

También se incrementan los recursos para parques y jardines, con 3,5 millones; mantenimiento urbano, con 2,62 millones; edificios municipales, con 5,16 millones; y transporte público, con 2,4 millones de euros. Estas dotaciones seguir reforzando ámbitos esenciales para el funcionamiento de la ciudad, como la conservación de los espacios públicos, las instalaciones deportivas y educativas, la seguridad y el conjunto de los servicios municipales.

La atención a las personas y el fortalecimiento de los servicios sociales vuelven a ocupar un lugar destacado en la planificación económica.

Servicios Sociales Municipales dispondrá de 11,85 millones de euros, un 37% más que en 2026 y un 143% más que en 2023. Dentro de este ámbito destaca especialmente el Servicio de Ayuda a Domicilio, que contará con 9,3 millones de euros. Esta partida ha experimentado un crecimiento del 55% en el último año y del 255% respecto al presupuesto del inicio del mandato, consolidando el compromiso municipal con los cuidados y la atención a las personas mayores y dependientes.

Las cuentas dan continuidad al modelo de gestión pública directa de servicios, tras la recuperación municipal de la ayuda a domicilio, y contemplan también el objetivo de avanzar en la gestión del albergue para personas sin hogar.

Precisamente, el pleno ha aprobado también la Ordenanza Reguladora del Servicio Público Municipal de Alojamiento Alternativo del Centro de Atención para Personas sin Hogar de San Fernando, un instrumento jurídico que permitirá desarrollar un nuevo modelo municipal de atención, ordenar las prestaciones y regular los recursos destinados a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.

La normativa supone avanzar desde un enfoque centrado exclusivamente en la asistencia y el alojamiento hacia un sistema de atención integral que sitúa a la persona en el centro de la intervención, atendiendo a sus circunstancias y necesidades y favoreciendo sus posibilidades de recuperación y autonomía.

Así, los presupuestos de 2027 contemplan una partida estimada de 400.000 euros para la atención a las personas sin hogar. Se trata de un paso que trasciende la gestión pública del albergue, ya que permitirá configurar un verdadero sistema municipal de atención, con más profesionales, más medios y herramientas para ofrecer itinerarios personalizados y oportunidades reales de inclusión social.

En conjunto, San Fernando movilizará más de 58 millones de euros para actuaciones que abarcan desde la modernización de las infraestructuras y los equipamientos públicos hasta la recuperación de espacios urbanos y la mejora de las instalaciones deportivas y culturales, como ha apuntado el Ayuntamiento.

Entre los proyectos que forman parte de esta planificación se encuentran el estadio de atletismo y de fútbol, la renovación integral del alumbrado público, Cine Alameda, Fadricas II, el Parque Reyes Católicos, los parques infantiles, el parque del Oeste, Sacramento, las pasarelas de la playa, el Mercado Central y la nueva piscina cubierta.

Además de garantizar la continuidad de las actuaciones que ya están en marcha, el presupuesto permitirá iniciar el desarrollo técnico de nuevos proyectos que marcarán las siguientes etapas de transformación de San Fernando. Es el caso de la Casa de la Cruz Roja, la intervención en el Parque Almirante Laulhé, el Centro de Congresos vinculado al estadio de Bahía Sur y un nuevo pabellón polideportivo.

VIVIENDA PÚBLICA COMO PRIORIDAD

Las promociones de Ronda del Estero, Residencial La Marina y Residencial Hércules suman 429 viviendas y una inversión cercana a los 50 millones de euros, a las que se añaden las 71 viviendas asequibles previstas en los antiguos suelos de Defensa, promovidas en colaboración con el Estado.

El presupuesto de 2027 incorpora nuevas dotaciones para continuar desarrollando esta línea de trabajo. En concreto, contempla una transferencia de capital de un millón de euros a Hemsa para la rehabilitación y adecuación de las viviendas del parque municipal, además de elevar hasta los 530.000 euros la aportación municipal para el funcionamiento de la empresa.

Cavada ha insistido en que la aprobación definitiva permite cerrar una etapa de planificación y abrir otra centrada en la ejecución.

"Lo importante ahora es que estos recursos se traduzcan en actuaciones, servicios y mejoras reales para la ciudadanía. Tenemos un presupuesto que nos permite mantener el ritmo de transformación de San Fernando, atender las necesidades del presente y seguir preparando la ciudad que queremos para el futuro", ha afirmado.