El coordinador nacional de Interior y Emergencias del PP y vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales del 29N en Cádiz. A 29 de noviembre de 202 - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador nacional de Interior y Emergencias del PP y vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha confiado en que en las elecciones generales de este domingo habrá una "movilización muy importante porque la gente sabe que hay mucho en juego".

En declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Esclavas 'San José', de Cádiz, Sanz ha indicado que llamar a la participación a los ciudadanos es la mejor contribución a esta fiesta de la democracia que representa siempre un día electoral, y ha expresado su deseo, como demócrata, de que haya "una movilización muy importante porque la gente sabe que hay mucho en juego" y que España "se juega su futuro".

Sanz ha manifestado que el día electoral en Andalucía ha comenzado "sin incidencias", y ha expresado su agradecimiento 21.293 miembros de las fuerzas de seguridad que contribuyen a que todo vaya con normalidad y ayudan a que el proceso se desarrolle con las medidas de seguridad y en el transcurso normal que todos deseamos.

Son 11.243 guardias civiles; esos 7.353 policías nacionales; 2.697 policías locales, y personal de la unidad escrita de la Policía de la Junta de Andalucía. También ha agradecido el trabajo de los 4.899 representantes de la administración que contribuyen al desarrollo de este proceso.

Son 6,8 millones de electores andaluces llamados en el día de hoy a los 3.756 colegios electorales que hay en la comunidad. Lo más destacado, según Sanz, "es la normalidad en un día muy bonito".

Ha deseado que los ciudadanos acudan a votar, participando de manera "masiva en un día electoral en el que España se juega mucho, su futuro".