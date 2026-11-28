Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este sábado, 28 de noviembre, debido a motivos operacionales.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se materializa la suspensión de los servicios hasta las 21,00 horas de este sábado 28.

Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota. En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos.