Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condena a tres años de cárcel a un acusado de vender papelinas de cocaína en Cádiz capital en una furgoneta con la que quedaba con los clientes. Igualmente, su pareja, también acusada, ha sido condena a un año de cárcel por el mismo delito contra la salud pública.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, cuando ambos acusados convivían juntos. Así, los hechos probados relatan varios episodios de venta de papelinas de cocaína por parte de él desde su vehículo en la Avenida de la Sanidad Pública o en la calle San Juan de Dios.

Asimismo, en uno de las ventas recogidas por la sentencia, señala que el acusado estacionó el vehículo en una parada de autobús de la Avenida de la Sanidad Pública, estando su pareja como copiloto, a fin de vender una papelina de cocaína a un tercero, y como este se acercó al vehículo por el lado del copiloto, el acusado le entregó dicha papelina a su pareja para que se la entregase al comprador, lo cual hizo recibiendo del mismo dinero.

Además, en el registro de la vivienda de ambos acusados, tras una entrada autorizada judicialmente, se hallaron una bolsa con cocaína en roca con un peso neto de 33,405 gramos, una tableta de resina de hachís con un peso neto de 95,051 gramos, dos trozos de resina de hachís con pesos netos respectivos de 46,301 gramos y 0,769 gramos destinado a la venta, así como unas tijeras, tres balanzas de precisión, diversos recortes de plástico y 1.080 euros procedentes de la venta por el mismo de droga distribuido en diversos billetes.

Una vez condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz, la defensa del acusado presentó recurso ante el TSJA alegando la inaplicación de la atenuante de drogadicción, señalando que insiste en que era un gran consumidor de drogas, en concreto cocaína, que a su vez distribuía entre amigos y conocidos para financiar su adicción a dicha sustancia, así como que también realizaba una actividad legal que era la venta de pescado en la furgoneta que le ha sido intervenida.

Por su parte, el alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso argumentando que la prueba documental aportada por el acusado no sirve para acreditar que padecía una grave adicción a las drogas, en concreto a cocaína, en el momento de comisión del hecho delictivo. En este sentido, razona que del informe emitido por el CTA de Cádiz, al que el acusado acudió en el mes de marzo de 2025 demandando tratamiento por problemas derivados del consumo de cocaína, no puede desprenderse que el en el momento de cometer los hechos delictivos padeciera un adicción grave a la cocaína, requisito que además no ha sido objeto de prueba por medio de ningún otro elemento probatorio.