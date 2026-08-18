La vendimia se generaliza en el Marco de Jerez (Cádiz) y alcanza los 48 millones de kilos de uva recogidos

Labores de recogida de la uva en los viñedos de las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vendimia en el Marco de Jerez, en la provincia de Cádiz, se ha generalizado ya con 30 lagares funcionando y 48,7 millones de kilos de uvas ya recogidos y molturados, una cifra que se va acercando a las previsiones del Consejo Regulador del Marco de Jerez, que vaticinaba al inicio de la campaña en torno a 55 millones de kilos.

Según el informe del Consejo Regulador de este 17 de agosto, consultado por Europa Press, hasta los 17 lagares activos de Jerez de la Frontera han llegado ya prácticamente el grueso de lo recogido, con 35,1 millones de kilos de uva, que tiene una graduación media de 11,69 grados Baumé.

En Trebujena la cifra llega ya a los 7,2 millones de kilos de uva molturados en solo dos lagares, mientras que en Sanlúcar de Barrameda, tierra de la Manzanilla, suman 3,2 millones en cuatro lagares. A ellos se suman los tres lagares de Chipiona, donde ya se han molturado 2,7 millones de kilos de uva.

El resto de uva recogida hasta llegar a esos más de 48,7 millones, se reparten entre Rota (109.000 millones de kilos), Chiclana de la Frontera (99.000), Lebrija, en la provincia de Sevilla (73.000) y El Puerto de Santa María (48.000).

La campaña de este año comenzó a finales de julio, adelantándose a las fechas habituales, que suelen ser cuando ya llega agosto. Las olas de calor de julio propiciaron este inicio prematuro en algunos pagos del interior de la provincia de Cádiz. Desde entonces, y ya metidos en el presente mes, los viñedos del Marco se han ido sumando progresivamente a la recogida de uva, hasta alcanzar ahora los 30 lagares.

La de 2026 vuelve a ser una campaña "normal" para el sector vitivinícola del Marco de Jerez, al esperarse llegar a esos 55 millones de kilos de uva, unos datos considerablemente mejores a los obtenidos en 2025, cuando apenas se recogieron 34,5 millones debido a los problemas que se dieron en los viñedos por el mildui, una enfermedad de la vid que perjudicó a buena parte de la cosecha.

Para este año, los agricultores han tomado medidas preventivas y se ha conseguido evitar una incidencia grave del mildiu, de tal forma que la vendimia se desarrolla con normalidad.