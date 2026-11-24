La candidata número uno de Vox por Cádiz al Congreso, Blanca Armario, en una imagen de archivo. - VOX CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox por Cádiz al Congreso, Blanca Armario, ha destacado que el voto a su partido "es útil en toda España, pero especialmente en la provincia de Cádiz", donde se tiene "la oportunidad de arrebatarle un escaño al PSOE y contribuir decisivamente a debilitar al partido que ha convertido Andalucía y España en su cortijo".

En una nota, Blanca Armario ha defendido que "cada voto cuenta y cada escaño es determinante para abrir una nueva etapa política", haciendo hincapié en que "frente a quienes pretenden perpetuarse en el poder a través de redes de clientelismo, corrupción y privilegios, existe una alternativa firme, valiente y comprometida con los españoles".

"La alternativa a la mafia solo será posible con un Vox fuerte", ha sostenido la candidata en Cádiz, quien ha hecho un llamamiento "a todos los españoles que desean un cambio real", argumentando que , "votar a Vox es votar por la esperanza, por la regeneración y por la defensa de nuestros intereses".

Además, ha lanzando un mensaje a la ciudadanía, a quienes les ha dicho que "cuanto más Vox, menos PSOE", reiterando que la provincia de Cádiz "puede ser decisiva para lograrlo".

En esta última semana de campaña, la candidata de Vox en Cádiz al Congreso ha advertido de "la importancia" de acudir a las urnas el próximo domingo, llamando a "votar en masa" a su partido.