'Sabor a Córdoba' se abre como escaparate de la riqueza agroalimentaria y para favorecer la promoción de productos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, prueba un AOVE en el Túnel del Aceite de 'Sabor a Córdoba'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III edición de la Feria Alimentaria 'Sabor a Córdoba' ha abierto sus puertas este viernes, y hasta el próximo domingo, con el objetivo de convertirse en punto de encuentro de la industria agroalimentaria de la provincia de Córdoba, "convencidos de que este espacio, que se consolida en nuestro calendario, es el idóneo para dar a conocer la calidad y la excelencia de lo que se produce en nuestros municipios".

Así lo ha expresado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante la inauguración del encuentro, en la que ha estado acompañado por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero. Igualmente, ha destacado que la feria cuenta con la participación de 63 empresas agraolimentarias de la provincia y un amplio programa de actividades.

Fuentes ha incidido en que "'Sabor a Córdoba' es una vitrina de primer nivel que no tiene nada que envidiar a las grandes ferias nacionales ni a otros referentes gastronómicos", al tiempo que ha señalado que el crecimiento experimentado en los últimos años "demuestra su capacidad para generar oportunidades y negocio".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado que la feria ha pasado de contar con 40 empresas en 2024 a 63 en esta edición, un incremento que, según ha explicado, "refleja el interés creciente del sector y confirma que estamos ante una herramienta útil para hacer visibles nuestros productos, abrir mercados y generar rentabilidad".

En este sentido, ha continuado, "Córdoba rinde homenaje al tesón del mundo de la gastronomía y a todo lo que supone la provincia de Córdoba, que se está proyectando al mundo entero sin perder sus raíces y con unos niveles de competitividad y de talento absolutamente admirables".

"Las exportaciones pasaron del año 2023 al 2024 de 1,2 a 1,4 millones de euros. En el 2025 ya se disparan, pues fueron de 3,45 millones de euros. Esto supone que estamos en una economía muy abierta al mundo y que Córdoba se está adaptando", ha recalado Fuentes.

Del mismo modo, el máximo represente provincial ha asegurado que "somos una economía abierta y estamos exportando a unos niveles de crecimiento muy importantes, por encima de la media andaluza y española".

Salvador Fuentes ha hecho referencia, además, a "la estrecha relación entre gastronomía y turismo, destacando que ésta se ha consolidado como el tercer motivo que justifica la visita a la provincia de Córdoba, junto a su patrimonio histórico, cultural y artístico".

"ALGO MÁS QUE PATRIMONIO"

"Cada vez que acudimos a una feria nacional o internacional comprobamos que quienes nos visitan buscan algo más que patrimonio. Buscan experiencias, quieren conocer nuestra gastronomía, nuestro paisaje, nuestros productos y nuestra forma de entender la vida", ha afirmado.

Al hilo de esto, el presidente provincial ha remarcado que "Córdoba ha sabido construir una oferta diversa y atractiva que responde a las nuevas demandas de viajeros procedentes de Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales, muchos de ellos con un importante poder adquisitivo".

En esta línea, Fuentes ha insistido en que "tenemos que conseguir que los productos de Córdoba estén en las mesas de los mejores chefs y restaurantes, porque ellos son también los mejores prescriptores de nuestro aceite, nuestro vino, nuestro ajo y de todo aquello que somos capaces de producir".

El máximo responsable provincial ha remarcado "los grandes retos a los que debe enfrentarse nuestro agroalimentario, unos retos que hablan de relevo generacional, de tecnificación, la competencia nacional e internacional, la creación de valor añadido y la sostenibilidad y la rentabilidad".

"ES LA FERIA DE LOS PUEBLOS"

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha hecho hincapié en que "esta es la feria de los pueblos, este es un modelo de feria público, un modelo para poder comprar en directo a quienes nos generan más confianza, a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, a la industria alimentaria, da igual donde tengan la empresa, pero allí ellos, en ese punto de la provincia, están creando empleo y desde la Diputación de Córdoba tenemos que promocionarlos, responderles y acompañarlos".

"Qué orgullo de vivir en esta provincia que contamos al norte con los mejores ibéricos del mundo, con una Sierra Subbética al sur que da los aceites más premiados y con un Valle del Guadalquivir que da los mejores cítricos del mundo. Qué suerte poder viajar y compartir siete comarcas a través de los cinco sentidos que tenemos, conocer a su gente, sus paisajes, su turismo, su alojamiento de día y de noche con esa reserva Starlight. Espero, y así lo deseo, que esta feria siga ganando músculo e impulso", ha recalcado el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

Del mismo modo, Romero ha abundado en que "serán un total de 48 las actividades que pondremos a disposición de los visitantes durante el fin de semana, 28 de ellas vinculadas a la gastronomía y 20 centradas en la promoción de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros oficios".

Además, ha continuado, "tendremos demostraciones de cocina, catas, degustaciones, talleres y actuaciones con la participación de siete comarcas cordobesas y de numerosos ayuntamientos de la provincia. Todo ello con el objetivo de dar a conocer y poner en valor nuestros productos agroalimentarios".

"ESFUERZO Y DEDICACIÓN"

Por otro lado, la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha asegurado que 'Sabor a Córdoba' es "una feria de primer nivel" que "representa nuestra identidad, historia, cultura y, sobre todo, el esfuerzo y la dedicación de productores y agricultores que trabajan día a día para crear los mejores productos.

Para concluir, la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Raquel López, ha recalcado la participación del Gobierno andaluz a través de 'Gustos del Sur, "la gran marca agroalimentaria que pone de manifiesto el valor de todos nuestros productos".

En esta III edición volverá a ser protagonista el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra, donde se mostrará la excelencia de los aceites y la diversidad de una provincia que es una referencia a nivel mundial en este sector; así como el Túnel del Vino, que este año contará con más de 180 muestras procedentes de 60 bodegas. Este año, además, se incorpora, como novedad, la Ruta Eco, una propuesta muy interesante que pretende dar visibilidad a 19 empresas expositoras con productos ecológicos.

DATOS III FERIA ALIMENTARIA 'SABOR A CÓRDOBA'

Toda la feria se desarrolla en la planta baja del Centro de Exposición, Ferias y Convenciones (CEFC) y se distribuye en una zona expositiva, en la que estarán representadas 63 empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba; un espacio dirigido a las comarcas de la provincia y la capital y las distintas instituciones. A ello se sumará una zona de actividades, con un escenario para actividades de folclore, musicales y presentaciones; y una zona de showcooking, para dar a conocer los productos de las empresas expositoras a través de degustaciones, maridajes y catas. Asimismo, también habrá un espacio para talleres y exhibiciones de artesanía.

El horario de la feria será de 10,00 a 20,00 horas (viernes y sábado) y de 10,00 a 17,00 horas (domingo). La entrada es gratuita y este año se pondrá a disposición un bus lanzadera también gratuito que saldrá cada hora desde la Diputación de Córdoba, desde las 10,00 hasta las 18,00 horas. Y cada hora desde el CEFC desde las 11,30, hasta las 20,00 horas última salida (el domingo será a las 17,00 horas).

Toda la información de la feria puede consultarse en la página web 'https://somossaboracordoba.es/eventos/feria-alimentaria-de-l...'.