Presentación de la Ultramaratón 'Costa de Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ultramaratón 'Costa de Almería' vuelve a disputarse el próximo sábado, 28 de noviembre, en su duodécima edición que se desarrollará principalmente en el interior del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con una afluencia máxima de 700 competidores.

Organizada por el Club Deportivo Aqueatacamos, con el apoyo de la Diputación de Almería y los ayuntamientos de Almería y Níjar, la prueba combinará la exigencia técnica de los senderos del parque natural con la riqueza medioambiental del litoral, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La cita contará con grupos llegados desde puntos como San Sebastián, Zaragoza o Bilbao, así como de otros países como Francia o Reino Unido. Los competidores "disfrutar de unas temperaturas cercanas a los 20 grados en un evento que apuesta firmemente por un binomio ecosostenible y el máximo cuidado del medio ambiente".

La organización mantiene el habitual formato lineal que une diferentes puntos de la comarca con la línea de meta unificada en el barrio de Retamar-El Toyo, en Almería. Así, se podrá disputar la ultramaratón, de 75,2 kilómetros; la maratón, de 43,7 kilómetros; y el trail, de 31,9 kilómetros.

La 'prueba reina' tomará la salida a las 8,00 horas desde la localidad de Aguamarga. Con un trazado "exigente" que bordea el litoral y cruza puntos técnicos clave como la bajada y ascenso de Cala San Pedro o el paso por San José, los participantes deberán gestionar el desgaste físico y la exposición al viento costero antes de encarar el tramo final hacia El Toyo.

En el caso de la maratón, la salida será a las 9,45 horas desde Isleta del Moro. Este recorrido presenta un perfil rápido pero selectivo con corte de paso fijado en San José y enlace directo por la costa de Cabo de Gata.

Por su parte, el trail ofrece la opción "más explosiva y dinámica". Arrancará a las 10,30 horas desde San José con un trazado diseñado para corredores que "buscan ritmos altos por las pistas y senderos del parque natural".

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, ha destacado que el evento como una de las grandes citas deportivas del calendario provincial con la que, además, se cierra el calendario de 'Almería Activa'.

Asimismo, tras agradecer la implicación de los ayuntamientos de Níjar y Almería y de la organización Aqueatacamos, ha invitado a los deportistas participantes a disfrutar del deporte y de "las bondades de este entorno único", haciendo un llamamiento a cuidar el parque natural durante la jornada.

CUIDADO DEL ENTORNO

En este sentido, la dirección de carrera ha remarcado la obligatoriedad de respetar escrupulosamente el entorno. El reglamento contempla sanciones estrictas para aquellos corredores que arrojen residuos fuera de las zonas delimitadas en los avituallamientos, "reforzando el compromiso de la prueba con la conservación de este espacio protegido".

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado el clima de una zona que permite "disfrutar de la actividad al aire libre durante prácticamente todo el año", junto con "un entorno natural extraordinario, un litoral lleno de posibilidades y, sobre todo, una enorme capacidad para acoger y organizar acontecimientos deportivos".

En esta línea, ha valorado que El Toyo haya sido seleccionado como línea de meta por la cercanía entre instalaciones deportivas y hoteles, a las puertas del parque natural Cabo de Gata-Nijar. "Desde el Ayuntamiento estamos mejorando el equipamiento, por ejemplo, con el Arena Center y promocionando en el ámbito nacional e internacional", ha dicho Casimiro.

En representación del Ayuntamiento de Níjar, el concejal Rafa Galera ha expresado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Almería como al club Aqueatacamos y a la Diputación de Almería por impulsar esta iniciativa deportiva y por apostar por el Parque Natural y por el municipio de Níjar como escenario para la celebración de estas pruebas.

Desde la organización de la prueba, el representante del Club Deportivo Aqueatacamos ha agradecido el respaldo institucional así como el apoyo de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ya que de lo contrario "no sería posible celebrar esta duodécima edición de la Ultramaratón Costa de Almería".

El programa del evento arrancará en la jornada previa, el viernes 27 de noviembre, con la entrega de dorsales para todas las distancias en Retamar - El Toyo de 16,30 a 19,30 horas, dando paso a la competición el sábado.