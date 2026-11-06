Arranca el plazo de inscripción en el V Encuentro de Mujeres de las Artes Escénicas de la Diputación de Sevilla

Encuentro 'No solo musas' en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado el inicio del plazo de inscripción este viernes, 6 de noviembre, y hasta el día 12 del mismo mes en el el V Encuentro de Mujeres de las Artes Escénicas: No Solo Musas, que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre.

Según ha detallado la institución provincial, esta iniciativa tiene como propósito fundamental visibilizar e integrar plenamente la mirada con perspectiva de género en las programaciones culturales del ámbito provincial y general.

El encuentro persigue exponer las oportunidades que brinda un modelo cultural igualitario, ofreciendo herramientas prácticas a gestores y creadores, al tiempo que destaca que la mayoría de los públicos de las artes escénicas son mujeres.

Las solicitudes deben realizarse a través del portal oficial 'www.dipusevilla.es/nosolomusas'. Debido a las limitaciones de aforo, las plazas para la modalidad presencial estarán sujetas a confirmación por parte de la organización. No obstante, se habilitará la asistencia online vía streaming.

Las jornadas reunirán conferencias, mesas redondas y propuestas escénicas en torno a la cultura y la creación con perspectiva de género. Entre las actividades destacan la charla de Carmen G. de la Cueva, '¿Por qué leer a mujeres?', y la conferencia de Beatriz Cepeda Benito, 'Santateresers: la alargada sombra de Santa Teresa de Ávila'.

También se celebrarán mesas sobre cuestiones como la conciliación, las trayectorias profesionales de las mujeres y la comunicación cultural, además de la representación de 'Amor(A)muerte', de la compañía Las Lunas, seguida de un coloquio con las creadoras y el público.