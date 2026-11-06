El Consejo Provincial de Mujeres de Sevilla impulsa el fortalecimiento del asociacionismo femenino en el ámbito rutal

La diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes. Archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fortalecimiento del movimiento asociativo femenino y la participación de las asociaciones de mujeres de la provincia, se han posicionado como principales focos de interés del Consejo Provincial de Mujeres de la Diputación de Sevilla, que ha celebrado en la Casa de la Provincia una sesión ordinaria de su Pleno, desarrollada bajo la presidencia de su vicepresidenta primera y diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes.

Una sesión en la que se han abordado diferentes asuntos relacionados con las políticas de igualdad en la provincia, además de informar sobre las actuaciones que lleva a cabo la Diputación de Sevilla en este ámbito, según ha informado la institución provincial.

Y, entre ellos, el análisis de la jornada 'Tejiendo redes para el éxito laboral de las mujeres desde la diversidad', que tenía lugar en octubre pasado con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La jornada contó con una ponencia inaugural de Elena López Quintana sobre interseccionalidad y derecho de acceso al mercado laboral, así como con la participación de expertas como Estrella Rueda, Estela Moreno, Luz Carrasco, Carmen Rodríguez y Tamara Moreno.

En relación con esta iniciativa, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad ha destacado durante el Pleno del Consejo Provincial de las Mujeres "la importancia de seguir generando espacios de encuentro y colaboración que permitan visibilizar la diversidad de las mujeres y las dificultades específicas que pueden encontrar para acceder al mercado laboral".

El Consejo ha incluido también en su orden del día información sobre la propuesta conjunta de las diputaciones andaluzas para la campaña institucional del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como sobre las actuaciones programadas por el Área de Cohesión Social e Igualdad para noviembre de 2026.

Además, se han abordado propuestas aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo, entre las que destacan dos iniciativas destinadas a conocer la realidad de las asociaciones de mujeres y promover su fortalecimiento, especialmente en el ámbito rural.

La primera, es el 'Análisis de la situación del tejido asociativo de mujeres en el entorno rural', un estudio enmarcado en el II Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Sevilla 2024-2027, que tiene como finalidad conocer la situación de las asociaciones de mujeres de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La segunda iniciativa es el 'Concurso de Ideas para Transformar e Innovar el Tejido Asociativo Femenino', incluido también en el II Plan Estratégico de Igualdad, dentro del eje de Participación, Empoderamiento y Liderazgo, propuesta dirigida a las asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de las Mujeres y tiene como objetivo recopilar, reconocer y difundir buenas prácticas, experiencias innovadoras e iniciativas que contribuyan a fortalecer, modernizar y dinamizar el movimiento asociativo femenino en la provincia.

Asimismo, se han sometido a consideración del Pleno otras propuestas aprobadas por la Comisión Permanente, entre ellas una presentada por la Asociación Cabeza Hispania y otra del Área de Cohesión Social e Igualdad relativa a la imagen del Consejo Provincial de las Mujeres.