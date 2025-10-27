El ciclista paralímpico Alfonso Cabello, protagonista del programa Mentor 10 en Bélmez de la Moraleda (Jaén)

El deportista Alfonso Cabello en su intervención en el programa Mentor 10, en Bélmez de la Moraleda - JUNTA DE ANDALUCÍA

BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El ciclista paralímpico Alfonso Cabello ha sido el protagonista del de un nueva sesión del programa Mentor 10 que se ha llevado a cabo en el CEIP Torre del Lucero, de Bélmez de la Moraleda (Jaén). Este programa, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, busca formar en valores, acercar hábitos de vida saludables a través del deporte, e impulsar la formación de talentos deportivos gracias a mentores que les guíen en la fase inicial de sus trayectorias.

Un total de 80 estudiantes de Educación primaria y Secundaria han participado en esta acción formativa Alfonso Cabello, uno de los grandes nombres de la historia del deporte adaptado español merced al doble título de campeón paralímpico conquistado en Londres 2012 y Tokio 2020. Además suma dos medallas de bronce en Río 2016 y otra en Tokio 2020, seis títulos mundiales y más de una decena en los nacionales.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, que ha participado en una nueva sesión formativa junto al delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha subrayado que este programa ha traído este año a la provincia seis actividades, dirigidas a diferentes colectivos, que van desde centros escolares, centros de mayores o de menores en situaciones desfavorecidas.

"Mentor 10 ha crecido y seguirá haciéndolo para llevar el deporte a la población andaluza, ya que gracias a él se enseña algo más que deporte, se habla de valores inherentes al mismo y tan necesarios en nuestra sociedad hoy día, y para ello cuenta con el respaldo de 42 mentores deportivos, deportistas todos ellos del mayor nivel y que son un referente dentro y fuera de nuestras fronteras", ha dicho Ayala.

Por su parte, Francisco José Solano, ha destacado "la importancia de establecer iniciativas de este tipo en los centros educativos con el objetivo de promover entre el alumnado valores de esfuerzo, superación e inclusión, así como de hábitos de vida saludable a través del ejemplo de deportistas andaluces de élite".

"Este programa acerca a las aulas ejemplos reales de compromiso, sacrificio y resiliencia, que en este caso junto al deportista Alfonso Cabello se representa los valores que se quiere transmitir a los estudiantes como creer en uno mismo, trabajar duro y no rendirse ante las dificultades", ha dicho Solano.