Fundación Unicaja lanza su campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Ronda - FUNDACIÓN UNICAJA

RONDA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja lanza su campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en el municipio malagueño de Ronda. La iniciativa 'Una Navidad para todos' se desarrollará hasta el 30 de diciembre en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado a beneficio de Cruz Roja, El Buen Samaritano y la Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.

Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede, han indicado desde Fundación Unicaja en un comunicado.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada, permitirá que más de 1.800 menores en riesgo de exclusión social atendidos por 29 asociaciones en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja, han detallado.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante) en horario de lunes a domingo de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. Festivos de 10,00 a 14,00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, El Buen Samaritano y la Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.

Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural.

Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

El Buen Samaritano trabaja para mejorar la situación de familias de Ronda y la comarca en riesgo de exclusión social a través de un economato social con precios reducidos para la adquisición de artículos de alimentación e higiene de primera necesidad.

La Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables del Barrio Padre Jesús en Ronda.