Novela, Doñana, vinos, salud y Andalucía en Europa, en la segunda semana de los Cursos de Verano de la UNIA en Huelva

Archivo - Tríptico de la programación de los Cursos de Verano 2026 de la UNIA - Lucía Salguero - Europa Press - Archivo

LA RÁBIDA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) arranca el próximo lunes, 13 de julio, su segunda semana de Cursos de Verano en su sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), con la historia y la novela histórica, el balance de cuatro décadas de Andalucía en la Unión Europea, los vinos y vinagres del Condado de Huelva, la historia de Doñana y las sinergias entre medicina y odontología.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, la segunda semana va a tener un "programa cultural especial", donde se incluye un acto homenaje a Óscar Toro y María Clauss con la proyección el jueves a las 20,00 horas del documental 'Las últimas huellas del neandertal'.

El curso 'Historia y Novela Histórica', dirigido por el doctor José Calvo Poyato del 13 al 16 de julio, "analiza la relación entre el relato histórico y la libertad narrativa de la novela, a través de personajes y episodios que han inspirado obras recientes del género", además cuenta con la participación de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, el escritor Mario Villén o los profesores de la Universidad de Zaragoza y Universidad de Sevilla, Jose Luis Corral y Gloria Lora Serrano.

'40 años de Andalucía en Europa', dirigido por la responsable del Centro de Documentación Europea Maricruz Arcos y la titular de la Universidad de Sevilla Isabel Jiménez, hará balance de las cuatro décadas desde la adhesión de España a la Unión Europea y planteará "los retos de futuro para Andalucía en materia de competitividad, fondos europeos, medio ambiente y relaciones con América Latina", ha explicado la universidad.

El curso celebrado del 13 al 16 de julio, cuenta con la participación de la eurodiputada, entre 2009 y 2019, Teresa Jiménez Becerril; el exalcalde de Sevilla y miembro del Comité de las Regiones de la UE Juan Espadas o la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Del 14 al 17 de julio, 'Vinos y Vinagres del Condado de Huelva: Cultura, Territorio y Gastronomía', codirigido por los miembros del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva Manuel Infante y Carlos Ibáñez, tiene como objetivo "recorrer el origen, los estilos y la crianza de estos vinos y vinagres, con ponencias específicas sobre la cocina onubense contemporánea y el Jamón Ibérico con Denominación de Origen Protegida Jabugo". Participan el enólogo José Joaquín Contreras y el chef Juan José López, entre otros.

'Historias de Doñana y su Entorno', dirigido por Elisa Romero, del Ayuntamiento de Almonte, recorrerá del 15 al 17 de julio, la historia de un territorio que "fue refugio de los últimos neandertales de Europa, pasando por la edad de Cobre y hasta nuestros días". El curso incluye una visita al espacio natural y cuenta con la participación del miembro de Academia de Artes, Ciencias y Letras de Huelva Juan Manuel Campos, el historiador Andrés Nadal o el titular de la UHU Javier Bermejo.

Por último, 'Sinergias entre Medicina y Odontología: Priorizando la Atención del Paciente', dirigido por Víctor Núñez, presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, y Mercedes Ramblado, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Huelva, los días 15 y 16 de julio, busca reunir a médicos, dentistas y farmacéuticos en mesas conjuntas sobre "antibióticos en atención primaria, el abordaje de pacientes con discapacidad o enfermedades raras y las técnicas de anestesia en cirugía menor".

CULTURA ABIERTA EN LA UNIA

El bailaor Alfonso Losa presenta el 13 de julio 'Exento', un proceso performativo que convierte al público en parte del laboratorio creativo del artista. El 15 de julio llegará el jazz clásico con 'The International Classic Jazz All Stars', formación integrada por músicos de distintos países. Y el 16 de julio, 'La Verbenera' propondrá una instalación escénica participativa en torno al valor simbólico y social de las verbenas populares.

Con carácter especial, 'Cultura Abierta La Rábida' incluye el jueves 16 la proyección del documental 'Las últimas huellas del neardental'. Un pase en homenaje a María Clauss y Óscar Toro, ambos profesores y colaboradores de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), fallecidos en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, e implicados en este proyecto audiovisual dirigido por Jesús Moreno.