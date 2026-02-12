Premio Gota a Gota de Pasión al Consejo de Hermandades de Huelva por la procesión Magna Mariana

Cartel del Premio Gota a Gota de Pasión de Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol hará entrega el próximo 21 de febrero del Premio Gota a Gota de Pasión 2026 al Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva en reconocimiento a su "extraordinaria labor" en la organización de la Procesión Jubilar Magna Mariana, que el pasado septiembre reunió a 24 imágenes marianas coronadas en las calles de la capital onubense y "dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad".

Según ha indicado en una nota, en acto será el próximo sábado 21 de febrero, a las 16,30 horas, el Gran Teatro de Huelva y con ello arranca la programación de Tramos de Cuaresma 2026 de la fundación.

El galardón lo entregará el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en una jornada que contará con el concierto de la Banda de Música del Maestro Tejera, formación con más de un siglo de trayectoria al servicio de las hermandades y de "la mejor tradición andaluza".

El acto se celebra a beneficio de Cáritas parroquial de la Concepción, con la colaboración de la Cofradía de la Santa Cruz y la iniciativa del Ayuntamiento de Huelva. Los interesados en colaborar pero que no puedan asistir podrán contribuir a través de la Fila 0: Bizum 05910.

Asimismo, Fundación Cajasol recuerda que desde el martes 17 se estará celebrando el Festival de Ajedrez que incluye un torneo internacional para conseguir el título de Maestro.

Por otra parte, del 23 al 26 de febrero, de 17,00 a 20,00 horas, tendrá lugar el taller de palmas rizadas, de la mano de la Asociación Belenista El Templo. Las inscripciones pueden realizarse desde el lunes 16 en la Fundación Cajasol mediante el abono de 15 euros --coste de la palma-- y hasta que se cubra el total de plazas.

Asimismo, este jueves a las 20,00 horas tendrá lugar el espectáculo Raianas/Rayanas interpretado por Irene Reina y Carlos Martins, a las en La Cuarta de calle Puerto, con entrada libre hasta completar aforo permitido.