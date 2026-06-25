La provincia de Huelva será la "gran protagonista" de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España

Presentación de la decimosexta etapa de la octogésima primera edición de la Vuelta Ciclista a España que pasará por la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La provincia de Huelva será la "gran protagonista" el 8 de septiembre de la decimosexta etapa de la octogésima primera edición de la Vuelta Ciclista a España. Con salida en Cortegana y llegada a La Rábida, el pelotón recorrerá un total de 186,8 kilómetros íntegramente por la provincia onubense.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, el presidente de la institución provincial, David Toscano, junto con el director general de La Vuelta, Javier Guillén, y diversos alcaldes de la provincia por donde transcurrirá la prueba han presentado en el Muelle de las Carabelas esta etapa que atravesará la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Cuenca Minera, el Andévalo, el Condado y la costa de Mazagón antes de concluir en el enclave rabideño.

Para el presidente de la Diputación de Huelva se trata de "una oportunidad para mostrar al mundo una provincia diversa, rica en patrimonio, naturaleza, cultura, tradiciones y calidad de vida". "Pero esta etapa nos permitirá también contar una sola historia, la de una provincia que, siendo diversa, forma un proyecto común y comparte una misma identidad", toda vez que ha añadido que "se van a mostrar paisajes, patrimonio, cultura y la forma de vida de los territorios por los que pasa".

"Cada imagen aérea, cada referencia a nuestros pueblos, cada plano de nuestros espacios naturales o de nuestros lugares históricos contribuirá a proyectar la imagen de Huelva mucho más allá de nuestras fronteras", ha subrayado.

Toscano ha recordado que la Diputación ha querido implicarse en este proyecto "desde el primer momento" porque creen "en las oportunidades que generan los grandes acontecimientos" y porque entienden que "la promoción de la provincia es una tarea compartida" y ha invitado a todos los onubenses a vivir esta cita como "una gran celebración del deporte, pero también como una oportunidad para sentirnos orgullosos de nuestra tierra".

Por su parte, Javier Guillén ha señalado que "será una etapa muy interesante de la última semana de la Vuelta, con un principio quebrado y un final con posible presencia del viento". "Pero sobre todo será una etapa para enseñar una provincia maravillosa con un montón de recursos históricos, gastronómicos, culturales, y por supuesto, deportivos".

La alcaldesa de Cortegana y diputada provincial, Mar Martín Florido, ha asegurado que los alcaldes y alcaldesas por donde transcurre esta prueba tienen "la responsabilidad de dar lo mejor de si mismos para mostrar qué es Huelva, qué son los pueblos de Huelva, y cómo es la gente de Huelva".

"Desde el Ayuntamiento de Cortegana estamos trabajando ya no solamente con la organización sino también con nuestros centros escolares para que aprendan la importancia de un momento histórico, como es el poder tener el kilómetro cero de la etapa 16 de la Vuelta Ciclista España, así como la importancia de una etapa eminentemente onubense que va a recorrer toda la provincia de Huelva", ha comentado.

Por último, el ciclista onubense Alberto Barroso, campeón de España de Gravel, se ha mostrado "ilusionado" con la disputa de esta etapa en la provincia de Huelva y ha animado a toda la provincia a echarse a las calles de los municipios por donde pasará el pelotón el 8 de septiembre para "comprobar en primera persona el esfuerzo de los ciclistas y la belleza de este deporte".

La octogésima primera Vuelta Ciclista a España ha fijado su salida en Mónaco, donde el 22 de agosto de 2026 se lanzará la competición con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros por las calles del Principado, de la que saldrá el primer maillot rojo. La carrera concluirá en Granada el 13 de septiembre, cinco días después de la etapa onubense.