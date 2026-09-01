Los pueblos de Huelva y sus alcaldes, "grandes protagonistas" de la etapa onubense de la Vuelta Ciclista a España

Presentación de la etapa de La Vuelta que se desarrolla en la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comienza la cuenta atrás para que la provincia de Huelva acoja uno de los "grandes acontecimientos" deportivos de los últimos años. El próximo martes, 8 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España la recorrerá en una "etapa histórica", ya que por primera vez La Vuelta cruzará la provincia íntegramente de norte a sur, un trazado que, según ha indicado el presidente de la Diputación, David Toscano, "va a permitir enseñar la enorme diversidad que tiene la provincia",

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los municipios onubenses han sido protagonistas de la presentación de la campaña realizada por la Diputación para, según ha indicado Toscano, "una de las grandes pruebas internacionales como la Vuelta, seguida por millones de personas y con una capacidad extraordinaria para llevar la imagen de los territorios por los que pasa mucho más allá de nuestras fronteras".

Parte del recorrido de la etapa se encuentra gravemente afectado por el devastador incendio de Niebla algo que, según Toscano, "puede ayudar a concienciar sobre lo que suponen los incendios para una provincia que tiene un enorme tesoro en sus paisajes, en su naturaleza y en su medio ambiente".

La etapa de la Vuelta, ha añadido, cobra aún "más fuerza y sentido" al mostrar "qué ocurre en una tierra cuando las llamas devoran miles de hectáreas". "Y también pondrá de manifiesto que, por un lado, es necesario reforzar las medidas preventivas para evitar que desastres como el que hemos vivido se vuelvan a repetir y, por otro, que hay que poner sobre la mesa soluciones eficaces para que estos pueblos recuperen la normalidad cuanto antes", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, ha indicado que su municipio esperaba la llegada de la vuelta con muchísima ilusión, "la de mostrar una las cosas más importantes que teníamos, que era nuestro patrimonio natural, nuestro bosque, nuestro campo". "Y desafortunadamente lo hemos perdido todo, así que será una ventana de una desgracia tan grande como es un incendio forestal".

Por su parte, para la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, ser el punto de partida del pelotón internacional supone para el municipio "un orgullo incalculable". "Nos sitúa en el mapa mundial y permite que millones de personas en más de 190 países contemplen la grandiosidad de nuestro patrimonio: el esplendor de nuestro Castillo medieval, la tranquilidad vertebradora de nuestras dehesas y parajes naturales, la riqueza de nuestra gastronomía y, de manera muy especial, la calidez y hospitalidad de nuestra gente".

Además, el 8 de septiembre coincide con la celebración de la patrona de Cortegana, Nuestra Señora de la Piedad. "Ver a los mejores deportistas del mundo rodar por nuestras calles en el día grande de nuestro pueblo convertirá esta fecha en un momento irrepetible, una fiesta del deporte y de la identidad corteganesa que recordaremos durante generaciones", ha añadido la alcaldesa.

La meta de la etapa será Palos de la Frontera, municipio en el que según su alcaldesa, Milagros Romero, existen una gran afición al ciclismo "y son muchos los aficionados y vecinos que, desde que conocieron la noticia de que en Palos iba a ser el final del recorrido, están muy contentos y felices, además de la oportunidad que representa de poder seguir inculcándole a los más pequeños la importancia del deporte, los valores y la disciplina que desempeña cada uno de los deportes".

El punto de meta estará a la altura del Parque Celestino Mutis, "por lo que será también muy bonito que la llegada sea en ese entorno, en ese paraje que desprende historia, ilusión, valentía y que tiene esa esencia colombina que caracteriza a Huelva".

La presentación de la etapa onubense ha contado con la asistencia de alcaldes, alcaldesas y concejales de Cortegana, Fuenteheridos, Castaño del Robledo, Nerva, Berrocal, La Palma del Condado, Villarrasa y Palos de la Frontera.

CAMPAÑA 'LA HUELTA'

La Diputación ha puesto en marcha una campaña con para acercar este "gran acontecimiento" a toda la ciudadanía, convirtiendo la etapa en una invitación a descubrir la provincia de Huelva, como se muestra en el spot. Además, la plataforma www.lahuelta.es, con H de Huelva, permite acceder a información detallada para seguir el recorrido, elegir los lugares desde los que contemplar la carrera y conocer los municipios que atraviesa esta singularísima serpiente multicolor.

La plataforma de 'La Huelta' permite igualmente preparar una jornada pensada para vivirla en familia, entre aficionados y con quienes se acercan al ciclismo atraídos por el espectáculo que acompaña a la carrera. La campaña tiene su propia prenda, un polo oficial diseñado para la ocasión.

Además, la Diputación ha planteado una acción en la que han participado más de medio millar de personas a través de la propia web para optar a uno de estos polos, convirtiendo el juego de palabras en "un bonito recuerdo".

La llegada de La Vuelta a la provincia es el resultado de un arduo trabajo previo en el que la Diputación se ha implicado desde el inicio, en la gestión y en el apoyo al diseño de la etapa, sumando esfuerzo desde distintas áreas como Deportes, Turismo, Promoción Provincial y Reto Demográfico junto a ayuntamientos, junto a la organización de la Vuelta Ciclista a España.

La presentación ha concluido con un mensaje común: animar a la ciudadanía y a los pueblos de la provincia a que salgan a las calles y a las carreteras para recibir al pelotón y a toda la caravana de La Vuelta.