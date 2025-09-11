Últimos días para participar en el XXV Premio Diego Díaz Hierro de Investigación de Huelva

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 19 de septiembre finaliza el plazo para participar en la XXV edición del Premio de Investigación Diego Díaz Hierro de Investigación, convocada por la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de un galardón con el que desde el Consistorio se pretende estimular la investigación sobre aspectos desconocidos o poco estudiados de la ciudad de Huelva y, a la vez, rendir un homenaje a la figura de Diego Díaz Hierro, cuyo legado archivístico, bibliográfico, hemerográfico y museístico forma parte de los fondos del Archivo Municipal, gracias a la firma de un acuerdo con los albaceas testamentarios del historiador.

Al respecto, el concejal del área de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha animado a los investigadores onubenses a aprovechar estos últimos días para presentar sus investigaciones y "a contribuir con sus estudios a descubrir y divulgar el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad desde nuevas perspectivas o campos de estudios inéditos, en esta edición tan especial en la que el certamen cumple un cuarto de siglo de vida".

En este sentido, recordar que los trabajos se podrán presentar bien de manera individual o colectiva hasta el próximo 19 de septiembre de 2025, antes de las 14,00 horas, en el Archivo Municipal de Huelva y deberán tratar temas relacionados con la historia, arqueología, arte, urbanismo, sociología, antropología, costumbres populares, folclore, lingüística y literatura, referidos a la capital onubense y su entorno o su área de influencia.

Los trabajos no deberán estar firmados y se presentarán con el título y lema. Además, las obras deberán ser inéditas y no podrán haber sido plasmadas en soporte tangible, ni difundidas en acceso abierto a través de repositorios institucionales. Tampoco podrán haber sido galardonadas en otros concursos y no hallarse pendientes de la decisión del jurado en cualquier otro certamen.

El fallo del premio, dotado con 4.500 euros y la publicación de la obra ganadora en formato papel y/o soporte digital, se dará a conocer antes de final de año. Más información y bases completas en https://www.huelva.es/portal/es/archivo-municipal-y- bibliotecas.

La obra ganadora de la anterior edición del Premio Diego Díaz Hierro fue 'El cólera-morbo en Huelva: 1883-1890', un trabajo del autor onubense José Juan de Paz Sánchez.