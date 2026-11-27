Susana Sánchez Toro en el Punto Violeta de la Plaza del Arenal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Arenal en Jerez de la Frontera volverá a contar desde este viernes con un Punto Violeta, dentro de la campaña que desarrolla la Delegación de Igualdad y Diversidad 'Jerez por un ocio seguro. Diversión sin agresión'. Este Punto Violeta para el periodo de zambombas se instala por tercer año consecutivo, dentro de la estrategia municipal de sensibilización, prevención y actuación frente a las violencias de género y las violencias sexuales en espacios de ocio y eventos festivos de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha dado las gracias por su implicación al equipo técnico de esta delegación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a la empresa Línea 2 Proyectos de Desarrollo, animando a toda la ciudadanía a acercarse a este Punto Violeta, a conocer la campaña 'Jerez por un ocio seguro. Diversión sin agresión', y a sumarse a compartir sus objetivos.

La finalidad del Punto Violeta, según ha explicado, es promover la implicación ciudadana en el rechazo a las violencias machistas, fomentar relaciones igualitarias basadas en el respeto y contribuir a la creación de espacios seguros para las mujeres durante el disfrute de actividades festivas y de ocio. Se trata de un servicio de sensibilización, información, asesoramiento, acompañamiento y atención ante posibles situaciones de violencia de género y violencia sexual.

Las fechas y horarios del dispositivo son durante este fin de semana, viernes y sábado, de 19 a 24 horas y en el puente festivo de diciembre el dispositivo estará en funcionamiento desde el viernes 4 a lunes 7 de diciembre, de 19 a 24 horas. Igualmente, funcionará el sábado 12 y sábado 19, de 19 a 24 horas, y el jueves 31 de diciembre (Fin de Año), de 23 horas a 6 horas.

El dispositivo estará atendido por profesionales con formación especializada en igualdad, violencia de género y atención a víctimas. Contará con material promocional y de sensibilización, con el que se intentará dar la mayor difusión posible a los objetivos de la campaña 'Jerez por un ocio seguro. Diversión sin agresión', según ha indicado el Ayuntamiento, que ha recordado que este servicio cuenta con financiación de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Finalmente, el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a ofrecer en este Punto Violeta pulseras centinela para prevenir la sumisión química, así como tapas para los vasos.