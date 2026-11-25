Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha adjudicado a EJOC2004 S.L. las actuaciones de adaptación del aula destinada a la realización de los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), ubicada en el complejo municipal de exámenes y pista de prácticas de la Ciudad del Transporte, lo que permitirá modernizar las instalaciones y adecuarlas al nuevo sistema digital de realización de las pruebas mediante la habilitación de 85 puestos informáticos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, los trabajos comenzarán antes de que finalice el año, con el objetivo de que el aula esté completamente operativa en enero de 2027.

Asimismo, ha señalado que el proyecto responde a las necesidades de mejora detectadas durante una inspección realizada por los técnicos municipales, que puso de manifiesto la conveniencia de actualizar estas dependencias para adaptarlas tanto a las exigencias tecnológicas actuales como a los nuevos requisitos establecidos por la DGT.

De esta manera, el Gobierno municipal "continúa avanzando" en la modernización de unas instalaciones que prestan un servicio directo a numerosos ciudadanos que acuden a realizar el examen teórico para obtener el permiso de conducir, ha apuntado el Ayuntamiento, que ha añadido que con esta intervención se pretende, por tanto, ofrecer un espacio más cómodo, funcional y adaptado a los nuevos sistemas digitales, favoreciendo que las pruebas se desarrollen en las mejores condiciones posibles.

En cuanto a las obras previstas, la actuación contempla la adecuación de la instalación eléctrica del aula para dar servicio a los 85 puestos informáticos, lo que requerirá adaptar el cuadro eléctrico general y realizar las canalizaciones necesarias para la distribución del cableado. Asimismo, se instalará una nueva red de conexiones de datos mediante cableado UTP de categoría 6, que permitirá conectar los equipos informáticos y garantizar el funcionamiento del sistema digital de exámenes.

Según el Ayuntamiento, esta mejora beneficiará tanto a las personas que se presentan a las pruebas como al personal encargado de su organización y supervisión al disponer de unas instalaciones renovadas que facilitarán el desarrollo de los exámenes, mejorarán las condiciones de trabajo y contribuirán a una gestión más eficaz de este servicio.