El teniente de alcaldesa de Seguridad en Jerez, José Ignacio Martínez, visitando el dispositivo de seguridad de zambombas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El primer fin de semana de la Navidad de Jerez, que se inició el pasado viernes con el acto de alumbrado oficial y continuó con la celebración de las tradicionales zambombas, se ha saldado con el registro de 27 incidencias de carácter leve por parte del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Este órgano ha velado por la coordinación de todos los dispositivos integrados en el Plan de Seguridad y Servicios Públicos de la Navidad 2026-2027, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El teniente de alcaldesa de Seguridad en Jerez, José Ignacio Martínez, ha valorado "positivamente" el desarrollo de este primer fin de semana de zambombas a efectos de Seguridad, ya que no ha habido incidencias graves o hechos que lamentar.

Así, ha agradecido "la gran profesionalidad y el compromiso con Jerez" de todos los efectivos policiales que integran el plan de seguridad, citando a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y servicios de emergencias.

Todos ellos han tomado de manera coordinada decisiones en el seno del Cecop, lo que "viene a ratificar la importancia de todo el trabajo que hemos realizado en las reuniones previas de preparación de este Plan y de los dispositivos", en palabras de Martínez.

Desde el Centro de Coordinación Operativa ha trasladado su "satisfacción" porque las medidas adoptadas "como novedad" por parte del Ayuntamiento, en lo que se refiere a la "zonificación" del centro por áreas de densidad de personas y la creación de "corredores de emergencias" han funcionado "bien y han facilitado la resolución de las incidencias, favoreciendo mucho el trabajo de los operativos".

José Ignacio Martínez ha agradecido a los organizadores de las zambombas su colaboración con la Policía Local a la hora de su entrada en las plazas al término de éstas, para que así se pudiera realizar el desalojo ordenado y se iniciasen las labores de limpieza.

"Con la implicación de todos, gana Jerez, y como tal hay que agradecerlo", ha aseverado.

27 INCIDENCIAS, 11 DE CARÁCTER POLICIAL

El Cecop ha registrado 27 incidencias, 11 de ellas de carácter policial, con la intervención desde Policía Local, y 16 en las que, también con la colaboración de Policía Local, han tenido como ámbito los servicios de emergencias de Cruz Roja, dentro de su dispositivo sanitario preventivo.

Todas las incidencias han sido de carácter leve, sin revestir casos de gravedad para las personas. En distintos casos se han referido a aspectos de organización y cumplimiento de horarios de las zambombas programadas.

La mayoría de las incidencias se han referido a atención en la vía pública, con traslados al centro sanitario de referencia según los casos a personas que se han mostrado indispuestas por distintas causas, mareos, ansiedad, hipertensión y por una herida leve y contusión.

En cuanto a las incidencias de carácter no sanitario destacan los informes de vigilancia policial de instalación de barras exteriores y comprobación de la autorización pertinente, la coordinación en cuanto a la ubicación de los carritos de venta ambulante en lugares donde éstos no obstaculicen las vías de emergencias y la activación del servicio de drones de la Policía Local, que ha servido de utilidad para controlar la evolución de los flujos de personas de un punto a otro del centro histórico, para así poder optimizar la presencia adecuada de agentes en cada punto.

El Ayuntamiento ha destacado además la colaboración de la Policía Local con Medio Ambiente en cuanto a la actuación de desalojo de plazas en las que se habían realizado zambombas a partir de las 02,00 horas de la madrugada, cumpliendo así la normativa municipal al respecto.

Esto se ha hecho para poder facilitar la entrada de los vehículos de Jerez UTE de limpieza viaria y recogida de residuos, de manera que han podido realizar su labor con vistas a que a primera hora de la mañana las calles y plazas del centro hayan presentado un estado adecuado para la vida normal y comercial de la ciudad.