El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogerá la primera carrera híbrida nocturna con mil atletas en 2027. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado de Miguel Ángel Moreno de la empresa DSC Active, Javier Rodríguez de Hollow Academy, Rafael Armario de Green Nutrition y Alejandro Pérez de Runnink han presentado la Carrera Hibrida Nocturna Circuito de Jerez-Ángel Nieto by DSC Active SL que se celebrará el 25 de junio de 2027 en el trazado jerezano.

La empresa organizadora DSC Active espera la presencia de mil atletas que completarán la prueba que consta de 8 ejercicios de fuerza (estaciones de work out) combinados con carreras de 400 metros, 9 en total, según se recoge en una nota.

Los organizadores han explicado que este evento es una prueba deportiva que mezcla espectáculo de sonido y de luces, convivencia deportiva, con stands de nutrición deportiva, fisioterapeutas y ropa sport.

DSC Active quiere que el Circuito de Jerez también sea un referente en este deporte. Tomás Sampalo ha asegurado que las carreras híbridas "han llegado hace muy poco a Jerez pero con una fuerza enorme. Son unas pruebas que combinan entrenamiento de resistencia cardío vascular con ejercicios funcionales muy básicos. A diferencia del crossfit no incluye levantamientos olímpicos que son más técnicos. Son pruebas súper explosivas, dinámicas, intensas que están moviendo un público muy joven. La pruebas híbridas han llegado para quedarse".

El delegado de Deportes ha felicitado a los organizadores por haber logrado encajar esta multitudinaria prueba en el calendario de actividades del circuito jerezano.

"Esta prueba acerca a los deportistas de las carreras híbridas a la realidad del circuito. Participar en una prueba en el circuito es una experiencia única. Es un evento con mucho atractivo y la empresa organizadora ya tiene experiencia en la Sierra de Cádiz", según ha dicho.

Tomás Sampalo ha explicado que las pruebas híbridas ya cuentan con tres citas en Jerez: una prueba en Ifeca, la llamada Tarraco y ahora DSC Active: "Todas las pruebas son posibles porque hay patrocinadores, son indispensables para su sostenibilidad, ya que sólo de logística se necesita una gran organización".