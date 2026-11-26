El padre Francisco Varela bendiciendo el Belén municipal del Ayuntamiento de Jerez, junto a la alcaldesa María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado este jueves el Belén municipal, obra de Mauricio Arcila Pizarro y la Asociación de Belenistas, que lleva 27 años montando este nacimiento, así como la decoración artística navideña de la fachada del Ayuntamiento, obra de Fernando Calderón.

El padre Francisco Varela ha sido el encargado de bendecir el Belén y el Mauricio Arcila, acompañado de Bruno Díaz, en representación de la Asociación de Belenistas, que ha sido el encargado de explicar el significado del mismo, como ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha expresado su agradecimiento a todos los colegios que han asistido y han estado presentes en este acto de inauguración del Belén del Ayuntamiento, así como a los alumnos y profesores que han animado el acto cantando villancicos y aplaudiendo a los coros.

También ha felicitado a los niños por "su buen comportamiento" durante el año, recordándoles la proximidad de Los Reyes, "que a buen seguro os van a traer muchas cosas".

María José García-Pelayo ha deseado a todos "salud, cariño y amor hacia las familias" durante estas fiestas navideñas, concluyendo con una felicitación a todas las personas presentes.

Durante el acto, que ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación municipal, de la Asociación de Belenistas y de centros educativos de la ciudad, se ha podido disfrutar de la actuación del coro juvenil San Juan Bosco, que ha interpretado los tradicionales villancicos 'Calle de San Francisco' y 'Los caminos se hicieron'.

También ha participado el coro AXS del CEIP Alfonso X El Sabio, que ha interpretado 'De pestiños y alfajores' y 'Los quintos mare'; y el coro Flamenkole, formado por alumnos del CEIP Isabel La Católica y del CEIP La Ina, que han interpretado 'A la hojita verde' y un popurrí de villancicos populares.

El Belén Municipal de este año es una obra de Mauricio Arcila Pizarro con figuras de Bruno Díaz Ríos, doctor en Bellas Artes, pintor y escultor. Tal y como ha explicado el propio autor, representa una escena intimista de estilo hebreo historicista, ambientada en una arquitectura de inspiración tradicional, donde los arcos, el ladrillo, la piedra, la cerámica y los elementos artesanales crean "un entorno lleno de calidez y autenticidad".

El conjunto pretende transmitir, más allá de la representación del Nacimiento, "un sentimiento universal: la familia como símbolo de amor, cariño y unidad". Una escena concebida para "emocionar, invitando a detenerse y contemplar la belleza de los pequeños gestos y la importancia de permanecer unidos".

La escena también incorpora la presencia de los Reyes Magos, cuya adoración representa el reconocimiento de Jesús como salvador y la universalidad de sus mensajes, recuperando la tradición de poner los Reyes Magos en el Belén.

El jerezano Mauricio Arcila Pizarro empezó a aprender técnicas belenistas a los 12 años. Con 14 realizó un belén cerrado y concurrió al certamen local en 1999. Socio de la Asociación desde 2006, participa en exposiciones anuales y asumió responsabilidades directivas en 2009.

El Belén estará abierto al público hasta el próximo 6 de enero y el horario de visitas es de 11,00 horas a 14,00 horas y de 17,30 horas a 20,30 horas. Permanecerá cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027 y las mañanas del 25 de diciembre y 1 de enero.