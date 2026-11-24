La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Málaga, Ana Jiménez, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Málaga, Ana Jiménez, ha criticado la situación de la vivienda en la provincia de Málaga y ha vinculado dicho problema a "un modelo de turístico que solo beneficia a unos pocos".

"Aquí en Benalmádena, por ejemplo, una persona que quiera alquilarse una vivienda, estamos hablando de unos 1.200 euros al mes, una vivienda de 80 metros cuadrados, y si quiere comprársela estamos hablando de precios de 350.000 euros. ¿Qué familia malagueña puede asumir eso? Imposible. También estamos hablando de récord turístico: 15 millones de turistas en 2025. Pero esa riqueza que está generando la clase trabajadora, no se está revirtiendo en vivienda pública, en servicios públicos", ha expuesto Jiménez en una atención a los medios en el municipio malagueño.

Ante esta situación, Adelante ha propuesto una tasa turística "cuyos beneficios se reviertan a la creación de un parque público de vivienda.

"Tan solo el 20% del salario de las personas puede dedicarse al alquiler. También tenemos que crear un parque de vivienda pública que tiene que ser de, al menos, el 9%", ha explicado.

"El Partido Popular está hablando de que para la crisis de la vivienda se van a construir un millón de viviendas, pero mientras que ese mercado no esté regularizado, eso es una utopía. Porque esa medida realmente va a fomentar que haya más viviendas turísticas, más especulación", ha concluido Jiménez.