La candidata de Adelante Andalucía Málaga para el Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre, Ana Jiménez, en un acto en Campanillas. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía Málaga para el Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre, Ana Jiménez, ha estado este miércoles junto a los vecinos del distrito malacitano de Campanillas, en las proximidades del centro de salud de la zona. "Campanillas no tiene que elegir entre una vivienda digna o dormir tranquila cuando llueve", ha afeado Jiménez.

Según ha precisado la formación a través de un comunicado, la expansión de Málaga a través de los proyectos urbanísticos pensados para Campanillas "no cuentan con las condiciones idóneas ni el trabajo serio de las instituciones implicadas". "Se proyectan unas 7400 viviendas, de ellas 4000 son vivienda protegida, pero el desarrollo está condicionado al río y el riesgo de inundación", ha concretado la candidata.

"No podemos construir primero y luego preocuparnos por la seguridad. La administración tiene que asumir su responsabilidad para el encauzamiento, la recuperación del cauce y las infraestructuras necesarias de esta zona y no dejar esa responsabilidad en los promotores privados", ha explicado Jiménez.

Además, se ha referido al "problema constante" de inundaciones en la zona y el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras. "Una vez garantizada la seguridad de esas VPO tienen que ser accesibles, permanecer protegidas para siempre y destinar una parte importante al alquiler público".

"Campanillas no tiene que elegir entre una vivienda digna o dormir tranquila cuando llueve, tiene derecho a ambas. Primero seguridad, luego viviendas. Las inundaciones no tienen que servir de excusa para abandonar al barrio ni la necesidad de vivienda tiene que obligar a construir poniendo vidas en peligro, ha agregado.

Otra de las cuestiones del programa de Adelante Andalucía que "más interesa a quienes se acercan a los actos de los andalucistas" son las medidas para superar la crisis de movilidad que sufre la provincia, uno de los temas "más recurrentes de las vecinas de Campanillas".

"La llegada del Metro al barrio de Campanillas y al Parque Tecnológico de Andalucía está respaldada con la firma de más de 30.000 personas y es una reivindicación que lleva demasiado tiempo escuchándose", ha añadido.

En suma, Jiménez ha asegurado que "no tiene sentido que uno de los principales centros económicos y de empleo de Málaga siga dependiendo sólo del coche y de carreteras saturadas". "Desde Adelante Andalucía proponemos ampliar la Línea 1 hasta Campanillas y el PTA con financiación y plazos concretos. Campanillas no puede seguir esperando esto mientras sube su población y siguen las comunicaciones son obsoletas. Málaga da muchísimo y merece unas infraestructuras a la altura".