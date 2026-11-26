Archivo - Imagen de archivo de un mercadillo solidario. - AYUNTAMIENTO MANISES - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercadillo Solidario 'Unidos Contra el Cáncer' volverá a celebrarse un año más en Málaga con el doble objetivo de visibilizar la labor que desarrollan las entidades que trabajan en este ámbito y, a la vez, recaudar fondos con los que poder poner en marcha nuevos proyectos y acciones de "formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares". La XVII edición de esta iniciativa que organizan el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, y la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer tendrá lugar el próximo sábado, 28 de noviembre, en la calle Alcazabilla entre las 10,00 y las 15,00 horas.

Así lo ha informado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que durante la jornada, la ciudadanía podrá acercarse a los expositores para informarse sobre las acciones que llevan a cabo las distintas organizaciones que, junto al Área de Derechos Sociales, integran la Agrupación: Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (Asamma), Fundación Cudeca y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Además, las personas asistentes podrán comprar los productos que ofrecerán, entre los que habrá adornos navideños, juguetes, ropa, accesorios, mantecados, manualidades realizadas por los propios pacientes y personas voluntarias que trabajan en estas asociaciones o merchandising de las entidades, entre otros. Igualmente, también se han programado actuaciones y actividades de animación infantil.

En este sentido, el ayuntamiento malagueño ha explicado que la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer es un órgano constituido en 2012 por el Ayuntamiento a partir de una metodología de trabajo en red y cuya finalidad principal es "promover el intercambio de información y experiencias entre todas las entidades, así como el impulso de acciones de sensibilización y prevención del cáncer"E.